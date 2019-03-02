上午2起國道事故！「5輛小客車追撞」回堵3km　下午再湧北上車潮

▲今上午發生2起國道追撞事故。（圖／高公局提供）

記者曹悅華／台北報導

今（2）日是和平紀念日假期第3日，0-5時平均總延車公里為5.6百萬車公里，為年平均平日3.6百萬車公里之1.6倍，路段大致順暢，唯發生兩起追撞事故，分別造成後方車隊回堵6公里和3公里，同時提醒下午北上車潮湧現，用路人可早點出發避免塞在車陣中。

高公局說明，西部國道路網上午除國1北向內湖至汐止、暖暖至瑞芳、國3北向燕巢系統至田寮、國5北向頭城至坪林車多外，其餘路段大致行車順暢。

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▲10時33分國1北向218.3公里5小客追撞占用內線，回堵3公里。（圖／高公局提供）

高公局進一步補充，上午10時23分，國1北向320.5公里發生1輛大貨車與1輛小客車的追撞事故佔用中線及內側車道，造成後方車隊回堵6公里；10時33分，國1北向218.3公里發生5輛小客車的追撞事故佔用內側車道，造成後方車隊回堵3公里，影響整體車流甚鉅。

高公局提到，截至上午11時，國道全線總延車公里為32.4百萬車公里，預估本日交通量為119百萬車公里，仍在預期流量之範圍內；下午國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3北向竹山至中興、霧峰系統至霧峰、大山至香山、關西至大溪及國5北向宜蘭至坪林等路段可能出現車多壅塞情形，國5並自14至21時實施北向高乘載管制，請用路人多加配合。