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窗簾驚見「噁密集霉斑」...她崩潰求漲價　台鐵PO文洗白反被嗆：20年沒洗？

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▲▼台鐵窗簾長霉。

▲一名女大生透露日前搭台鐵時，在座位旁邊看到長滿霉斑的窗簾，對此台鐵局也發表聲明表示歉意。（圖／翻攝自Dcard、fun臺鐵粉專）

生活中心／台北報導

一名女大生日前在《Dcard》貼文，向台鐵喊話「漲價吧！我給你錢」，她說自己搭台鐵時，在座位旁邊看到長滿霉斑的窗簾，雖然沒什麼潔癖，但也瞬間不舒服起來。對此台鐵1日PO出洗白文，提到已全面清查381輛車約9906件窗簾布，並督促立約商加強車廂清潔維護工作，不過底下網友似乎不領情，質疑PP自強號客車營運已逾20年才洗真的超髒。

女大生在文中表示，她搭車回家時，看到窗簾的樣子，讓平常沒什麼潔癖的她「瞬間也超級怕」。她說，雖然列車上會有清潔阿姨來幫忙收垃圾，「但是一想到，我靠著的椅子可能根本沒整理過……」

請繼續往下閱讀...

原PO說，還有前面放東西的網子「有上一位留下來的發臭袋子、跟看起來濕濕的衛生紙」，以及隨車身搖晃的發霉窗簾；看到這些東西，讓她直呼寧願漲價來維持較好的乘車體驗，「不只是衛生，還有個人的安全」，她最後也說「真的全身開始癢」。

▲火車進站,台鐵,台中站,區間車,月台（圖／記者季相儒攝）

▲台鐵局表示已全面清查381輛車約9906件窗簾布，（圖／記者季相儒攝）

對此，台鐵局1日在臉書粉絲專業上PO出聲明，提到事發後立即查處，並檢討改進「列車窗簾布髒污情形」，不過因文中提及「PP自強號客車營運已逾20年，以往對於窗簾布僅於破損或無法清除之髒污時才零星補充，因窗簾布經長期清洗已逐漸褪色影響美觀，將針對顏色式樣於諮詢專家意見後辦理更新汰換，以提升服務品質」，讓網友不滿「該不會是20年沒洗吧」，呼籲台鐵正視清潔問題，畢竟是旅客都會接觸到的物品，應該要常替換為佳。

台鐵局聲明全文：

台鐵立即查處，並檢討改進「列車窗簾布髒污情形」說明

有關旅客於2月28日網路PO文指出「2月27日搭火車回家時，看到旁邊的窗簾布下緣有一大片黑褐色的斑點，希望能換得更好的乘車品質。」等；台鐵局於接獲訊息後，即從照片研判為推拉式(PP)自強號車廂，並自28日14時開始全面逐車清查，計清查381輛車約9906件窗簾布，因有些車輛尚在營運途中，清查工作至凌晨24時許在第439B次運用終了返回台北檢車段時，發現第5車(PPT1121)第29、31號座位窗簾布下方有髒污情形，經與旅客提供之相片比對相近，立即予以更換。

復查該車廂於2月27日實施特別清洗後，分別行駛第123次及150次運用，因車輛清潔外包立約商工作人員未確實執行窗簾布清潔檢查工作，台鐵局將依據契約規定對立約商裁罰；另車輛所屬單位監洗人員未落實監洗工作，亦將依規定予以懲處。

台鐵局因未提供清潔運具造成旅客不適，除深感抱歉外，已再電報要求各保養段全面清查，並督促立約商加強車廂窗簾布清潔維護工作，另PP自強號客車營運已逾20年，以往對於窗簾布僅於破損或無法清除之髒污時才零星補充，因窗簾布經長期清洗已逐漸褪色影響美觀，將針對顏色式樣於諮詢專家意見後辦理更新汰換，以提升服務品質。

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關鍵字：台鐵,窗簾,發霉

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