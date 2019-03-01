2日下午最塞！「9地雷路段」開到吐血　行車時間竟是平常7倍

▲高公局公布2日9大易塞路段，建議北返民眾於上午時段出發。（圖／記pakutaso）

記者曹悅華／台北報導

明（2）是228連假第3天，高公局預估國道總延車公里為119百萬車公里，為平日2.4倍，是假期最塞的時候，9大易塞路段中，以國5北上頭城到坪林行車時間最為誇張，恐是平常7倍，預估塞到深夜或午夜才會紓解，建議北返民眾於上午時段出發。

高公局表示，9大易塞路段包含國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、國3關西至大溪、大山至香山、北向竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國5北向頭城至坪林及國6西向舊正至霧峰系統，行車時間拉長至平常3到7倍。

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▲▼2日易塞路段。（圖／高公局提供）

至於明日相關疏導措施，高公局提到包括14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、全日封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3竹南北上入口匝道、單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩等，提醒用路人利用本次假期收假日（3）0-10時暫停收費時段，避開假期明日與收假日下午尖峰時段，省時又省錢。

▲228國道收費措施。（圖／高公局提供）

公路總局則說明，明為連續假期第3日，仍預估各大風景區及遊樂園鄰近路段將持續湧現觀光車潮，且可能從上午9時即出現；另明日下午起亦將陸續出現返回工作崗位車潮，其中預估台9線蘇花公路北返車潮最為明顯，建議用路人可提前或延後出發避開車潮。

此外，公路總局提醒，民眾如行駛台61線從南部北返，遇彰化大城路段出現壅塞情形，請提前從麥寮或橋頭交流道提前改行台17線，以避開壅塞路段。