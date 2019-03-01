3月上路「交通新制」！機捷增深夜班次、台鐵機車託運成追憶

▲3月1日開始，機捷增加4班深夜班次，站站皆停靠。（圖／桃園捷運公司提供）

記者曹悅華／台北報導

新的月份一到，不少交通措施都有變動或調整，《ETtoday新聞雲》整理出「3月上路交通新制」，包含機捷增加深夜班次、台鐵機車托運服務停辦等，民眾可多加留意。

1.機捷增深夜班次

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為更貼近國內外旅客乘車需求，精進服務品質，桃園捷運公司自3月1日起啟動深夜「增開往機場服務班次」，每日23點末班車後，從A1台北車站及A21環北站各加開2班（每站皆停），共4班以機場為終點的加班車，延長服務營運約半小時，讓深夜航班以及深夜通勤旅客更彈性搭乘機場捷運前往桃園國際機場。

▲加班車資訊。（圖／桃園捷運公司提供，點我放大）

2.台鐵停辦行包專車、機車託運業務

為配合營運需求，台鐵局自3月1日起停駛主要辦理機車運送之6901、6902車次行包專車（相關人力轉至旅客列車執勤以達人力適宜運用），並全線試行停止辦理機車託運業務6個月，一般行李包裹託運業務則以653、6653、554、501、602、704、701等車次莒光號附掛行李車廂持續辦理。另鶯歌站與路竹站因上述行包車次均未停靠，同日起試行停辦行李包裹託運業務。

▲「靠火車託運機車」在3月1日以後成為回憶。（圖／台鐵局提供）

3.雪山隧道故障車拖救費調漲

為加速雪山隧道排除事故或故障車輛時效，及配合隧道防災、救災需求，高公局每年編列預算，以公帑招標委託廠商於雪山隧道二端預置拖救車待命，讓事故車輛排除速度更快，自3月1日起，調整國道5號雪山隧道內大、小型故障車輛拖救費基本費，各加收1,500元，也就是小型車輛漲為3,000元、8公噸以下大客車漲為5,700元、逾8公噸大客車為6,750元。