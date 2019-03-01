最後好天氣！週日「鋒面＋東北季風」接力狂襲　北連濕3天低溫探15℃

▲把握明天好天氣，因為週日就要開始下雨了！（圖／記者周宸亘攝）

記者曹悅華／台北報導

把握最後一天好天氣，要開始變天了！氣象局指出，東北季風持續減弱緣故，明（2）日比今（1）日還溫暖2到3度，南部甚至會到30度高溫，提醒想出遊的民眾抓緊機會，因為到了週日（3）會有鋒面和東北季風接力來襲，北部將一路下雨到週二（5），低溫還會下探15度，跟這幾天的天氣呈現極大反差。

氣象預報員顏增璽說明，因為東北季風持續減弱，由東風轉為東南風，明各地比今回暖2到3度，北部白天高溫27度、中部29度、南部31度、東半部28度；至於低溫部分，北部17度、中部18度、南部19度、東半部20度。降雨方面，只有東半部有零星降雨機率，其他地區則是多雲到晴。

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▲衛星雲圖。（圖／翻攝自中央氣象局）

顏增璽表示，到了週日，因為鋒面和東北季風接力報到，各地都有降雨機率，鋒面抵達時間是中午前後，東北季風增強時機則是晚上，以北部影響最為顯著，會一路到濕冷到週二清晨，低溫下探15度，週一（4）白天高溫也只有20度，到了週二白天才會明顯回溫。

至於鋒面和東北季風來襲後的雨勢，顏增璽說降雨還是以迎風面為主，東北季風增強後就是北部、東半部，鋒面報到時則是影響東北部為主，提醒民眾出門務必攜帶雨具，避免淋成落湯雞。

另外，氣象局晚間5點時發布濃霧特報，指出今晚馬祖地區易有局部濃霧，能見度不足200公尺，提醒民眾宜多加注意。