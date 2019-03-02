載一家五口去貓空賞花　倒車暴衝「輾倒愛妻」撞頭慘死！夫下跪崩潰哭

社會中心／台北報導

台北市文山區發生車禍悲劇，33歲曾姓男子1 日下午開休旅車，載著妻小和母親一家人前往貓空山區賞花，抵達一處陡坡要路邊停車時，35歲林姓妻子下車指揮，他疑似不慎打錯檔，暴衝撞倒妻子，導致頭部重創、失去意識。曾男下車見到妻子倒地，當場跪下崩潰痛哭，經送醫搶救仍不治身亡，夫妻從此天人永隔。

事發於1日下午3時許，警消獲報，貓空老泉街45巷發生車禍事故，到場發現林女倒地已無生命跡象，疑似遭丈夫倒車撞上，立即送往萬芳醫院，因頭部受重創，搶救後仍宣告不治。

▲開車載全家上貓空賞花，夫倒車撞死愛妻。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



警方調查，曾姓駕駛載著妻小和母親一家五口到貓空賞杏花、櫻花，因路邊兩側都有臨停車輛，他在一處陡坡要停車，擔心擦撞，請妻子下車幫忙指揮。曾男供稱，當時因為打錯檔，把R檔當D檔打，又踩下油門，竟在要倒車時暴衝撞上妻子。

警方表示，車上共5人，為岳母、媽媽和一名1歲多的小孩，事發地點為上坡路段，曾男要停車時不慎失控暴衝，先是擦撞前方車輛車頭，接著撞倒老婆，最後撞上對向路邊護欄才停下。事故後，曾男下車察看，發現妻子倒地，當場跪下失聲痛哭，一家人悲慟欲絕，忍痛處理後事。

有目擊者指稱，看到林妻站在左側正在指揮倒車，駕駛突然就把她撞倒，案發前也未見雙方發生爭執。警方暫時排除他殺可能，將增男帶回派出所偵訊後，依過失致死罪送辦。