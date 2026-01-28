　
社會 社會焦點 保障人權

奧客換貨失敗「天殘腳踹盤」！佳德鳳梨酥小編改寫武林故事爆紅

▲▼顧客使用天殘腳踹盤。（圖／翻攝臉書／佳德鳳梨酥） 

▲顧客使用天殘腳踹盤，佳德鳳梨酥小編改寫武林故事爆紅。（圖／翻攝臉書／佳德鳳梨酥）

記者柯振中／綜合報導

知名鳳梨酥名店「佳德糕餅鋪」店內近日發生一起消費糾紛，一名顧客因購物後想退換不成，竟在店內大鬧，拍飛接待桌的日曆、文具，以及踢飛購物盤，脫序的行為令人直搖頭。沒想到，該店的粉專小編將整起事件改編成「武林故事」，瞬間在網路上引發共鳴，讓網友歪樓直言「小編也是武林奇才」。

退換貨遭拒情緒失控　拍飛日曆踢散木盤

「佳德鳳梨酥」在粉專上透過小說的方式描述這起事件，將想退換貨的顧客稱為「天殘」，指稱顧客購物後重返店門，想要換貨處理，不過他們秉持著「售出後恕不退換」的原則予以拒絕。

怎料「天殘」聽完以後，頓時顏面盡失、瞬間情緒失控，不但一掌拍飛了擺在接待桌上的日曆、文具，準備離去之時，還將目標對準門口的購物盤，直接一巴掌拍了下去，不過並未將木盤打散。

▲▼顧客使用天殘腳踹盤。（圖／翻攝臉書／佳德鳳梨酥）

▲顧客使用天殘腳踹盤，佳德鳳梨酥小編改寫武林故事爆紅。（圖／翻攝臉書／佳德鳳梨酥）

怒氣未消再出腳　險波及無辜女子

這時「天殘」又更加生氣，出腳將木盤全部踹散，甚至還險些波及周圍的女子。所幸在「天殘」情緒失控時，女子就已有所警覺，及時退了一步，才沒有因此受傷。店長發現情況以後，立即拿出掃把追人，不過「天殘」已經頭也不回奔向捷運站。

小編神改編成武林小說　網友笑歪讚爆

「佳德鳳梨酥」對此提醒，無論是買錯、記錯，或是各種原因，只要產品過手、轉身離櫃，就不提供反悔的選項，希望大家可以牢記，也別因為一時衝動，就拿出自己的「武林絕學」，「粗暴不能解決問題，只會造成捕快負擔。為了您的身心健康著想，如控制不了情緒，請洽各地華佗商鋪抓藥。」

一起社會事件被「佳德鳳梨酥」的小編改編成武林故事，曝光以後瞬間在網路上爆紅，許多網友因此笑歪留言，「現在賣鳳梨酥還要作文滿級分才能勝任」、「小編也是武林奇才」、「真的不要這樣寫文，這樣我會想看下一集，小編好有才華」、「感覺小編會掏出一本武功秘笈賣我」、「這小編每天身在江湖，文筆甚是要得，繼續加油，有看頭不無聊。」

 
01/26 全台詐欺最新數據

快訊／3縣市低溫特報！　「急凍跌破10℃」
「白銀存摺」攻略文瘋傳　台灣銀行急示警
快訊／美股開盤「4指數均上揚」！台積電ADR漲逾3美元
安芝儇OL套裝「100公分逆天美腿」全看光
奧客「天殘腳踹盤」！佳德鳳梨酥小編改寫武林故事爆紅

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

佳德鳳梨酥退貨糾紛消費糾紛武林故事網路爆紅

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

