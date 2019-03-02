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實測／香草台北飛大阪只要220元！23:00開搶秒陷「圈圈地獄」　網全崩潰了

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▲▼香草航空搶票。（圖／記者曹悅華攝）

▲香草航空220元機票今23:00開搶。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

香草航空1日晚間祭出台北－大阪、台北－沖繩等航線，單程最低220元起優惠機票，許多網友23:00前就守在電腦前，準備迎接這場搶票廝殺戰。經《ETtoday新聞雲》記者實測結果發現，官網的確有顯示220元機票，不過一點進去隨即進入無限「圈圈地獄」，一晃眼30分鐘過去，仍舊沒有動靜，不少網友也崩潰表示「全當」、「連登入都無法」、「卡到吐」，可見其搶手程度。

香草航空促銷時間自1日晚間11點到8日下午2點，適用搭乘日期為22日起（依各航線而異）。台北－大阪、台北－沖繩，單程均為220元起，適用搭乘日分別至5月7日及5月31日；台北－福岡單程777元起、台北－東京單程908元起，高雄－東京則為938元起，均適用至6月30日；以上價格均為單程未稅價。

請繼續往下閱讀...

▲▼香草航空搶票。（圖／記者曹悅華攝）

▲點選進入後，得到「很抱歉，您的交易不成功，請重新購票。」。（圖／記者曹悅華攝）

待23:00一到，從官網點選220元飛往沖繩的選項後，一開始先顯示「很抱歉，您的交易不成功，請重新購票。」在重新輸入所需張數後，便開始進入無限的圈圈循環，跑了半小時界面都沒有任何動靜。

▲▼香草航空搶票。（圖／記者曹悅華攝）

▲接著就進入無限圈圈地獄。（圖／記者曹悅華攝）

PTT上網友對於搶票也一陣討論，有人說，秒點進去「只看到售罄兩字」、「全當」、「連登入都無法」、「卡到吐」，也有人表示「很順但進去沒有特價機票」、「沒看到」、「靠福岡777跳掉了」，而有成功選取的民眾也透露「去程220回程超過5000==」、「最低特價不多」、「回程都天價XD」，狀況可以說是相當多。

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關鍵字：香草航空,機票,搶票,沖繩,大阪

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