全球流感、新冠、麻疹疫情持續　南投衛生局籲打疫苗健康出國過好年

▲長者接種新冠肺炎疫苗。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

寒假和農曆馬年春節將陸續到來，期間頻繁的人際互動與走春活動將大幅拉高疾病感染風險；南投縣衛生局呼籲符合接種公費流感及新冠疫苗資格之民眾，尤其是長者、幼兒及慢性病患者等高風險對象，在返鄉團圓前應儘速接種，2週後才能獲得足夠保護力，共同構築春節防疫安全網。

縣府衛生局提醒民眾，近期流感全球活動度高，鄰近國家或地區包括日、韓及香港近期呈下降或波動趨勢，惟仍處相對高點；全球新冠病毒陽性率略升，日、香港、菲及美等地疫情皆上升；另全球麻疹疫情持續，近2個月美、加、越、印尼、澳、紐及以色列等國持續通報麻疹疫情，出國前可先瞭解當地疫情，並於2至4週前先至旅遊醫學合約醫院尋求專業旅遊醫療諮詢，可先評估接種相關疫苗，並於旅遊途中落實個人良好衛生習慣，以維健康。

▲呼吸道傳染病特別門診時間表。

衛生局長陳南松表示，近期日夜溫差大，正值呼吸道疾病好發期，加上尾牙聚會與春節旅遊頻繁，傳播風險顯著增加；全縣6家醫院（衛福部南投醫院、臺中榮總埔里分院、埔里基督教醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院及東華醫院）於農曆一月初一至初三（2月17日至2月19日）開設「傳染病特別門診」，提供兒科、感染科、胸腔內科及非兒科/胸內/感染科等實體門診服務，確保縣民在連假期間仍有醫療保障。

陳南松呼籲民眾，若出現呼吸困難、胸痛或意識改變等徵兆，應儘速就醫並配合醫師用藥，以降低重症風險；相關資訊請洽衛生局網站（傳染病防治專區）網址：http://www.ntshb.gov.tw，接種疫苗前請民眾先洽詢各鄉鎮市衛生所及合約醫療院所，或撥打衛生局專線2220904洽詢。