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「孕婦」車禍心臟驟停急送醫！　剖腹引產竟發現「只是胃凸」

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／Adele Barbour）

▲巴伯被誤以為是孕婦。（圖／翻攝自Facebook／Adele Barbour

國際中心／綜合報導

48歲的英國女子巴伯（Adele Barbour）患有脊柱裂，她在2018年1月時發生車禍後不幸身亡，而當時前去救援的人員認為，腹部部分有突出地方的她懷有身孕，於是緊急將屍體送醫後進行剖腹產，但卻驚訝的發現巴伯根本沒有懷孕，一切都只是因為她的「胃凸出」，才讓大家誤會。

根據外媒報導，巴伯在2018年1月17日時發生車禍，她的車在右轉時與另一輛車相撞，當救援人員到達現場時，她還存有意識，並且持續的說她的被很疼痛，但卻隻字未提自己是否有懷孕，更因為當時她身著一件大號的外套，所以更加難以確認。

不過就在巴伯被從車內救出時，突然發生心臟驟停失去知覺，隨後不幸身亡，死因為主動脈撕裂；而救援人員在救援同時，也發現發她的腹部位置有凸出跡象，擔心有懷孕的可能性，因此在施行心肺復甦術時採取了預防措施，並趕緊將人送到醫院動手術。

報導中指出，巴伯被送到醫院後進行了剖腹手術，但醫師卻驚訝的發現她「根本就沒懷孕」，腹部凸出的部分其實就只是「胃」，讓大家十分傻眼；當局目前也對這起事件展開調查，相關救援人員的行為也將被嚴格檢視。

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關鍵字：懷孕,車禍,烏龍

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