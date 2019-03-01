屌打歷屆！台灣燈會倒數2天「科技亮點」30年最狂　「20:06記得抬頭」

▲2019台灣燈會在屏東藏有許多科技亮點，堪稱30年之最。（圖／觀光局提供）

記者曹悅華／台北報導

2019台灣燈會將在本週日（3）精彩落幕，觀光局提醒還沒一睹風采的遊客，把握這兩天假期，到現場親自體驗。今年燈會結合科技創意豐富， Intel無人機空中排字表演，法國烏托邦水上劇團獨特的水上展演，陸、海、空兼具的表演藝術，更是燈會30年首次創舉，一系列精采演出，帶給觀眾前所未見的感官震撼，讓現場觀眾驚呼連連，精彩程度堪稱歷年之最，怎可缺席！

觀光局說明，2019台灣燈會首度移師屏東，分為屏東、東港及大鵬灣三大燈區。大鵬灣燈區以主題式樂園為主軸，規劃各個特色燈區，共有184個主題燈及600座競賽燈。此外陸域，海域上也有佈置各種燈飾，主燈「巨鮪來富」在夜晚亮燈配合水幕水舞展演磅礡氣勢讓人驚艷、國際交流燈區中運用5噸鋼材及30萬個蚵殼打造而成的15米高新住民藝術主燈「海之女神」佇立燈區話題性十足、己亥年生肖「豬」也化身為各種可愛模樣出現在「P.P.Party豬豬派對」歡迎大、小朋友一起來燈會尋覓豬的蹤跡。

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▲228連續假期每天晚間8點06分，在主燈後方海域上空將演出無人機燈光秀。（圖／觀光局提供）

其中，備受矚目的無人機燈光秀，228連續假期每天晚間8點06分在主燈後方海域上空演出，至於3月3日閉幕晚會當天，晚間9點35分會做最後一次展演。

觀光局補充，台灣燈會已規劃完善交通接駁服務，共有東、西、南3大轉運站，不同轉運站規劃不同路線進駐，為了讓民眾都能快速找到回程的轉運站，特別在轉運站設置不同顏色的空飄氣球，讓民眾能清楚辨別，且首創乘車手環，民眾搭乘接駁車時會拿到與轉運站空飄氣球同色的手環，回程時只要對應手環及轉運站空飄氣球的顏色，就不怕走錯轉運站。

▲為讓遊客有充分時間賞燈，往燈區最晚接駁車為晚上8點。（圖／觀光局提供）

為讓遊客有充裕時間賞燈並顧及夜間安全考量，觀光局提醒，往燈區的免費接駁車晚間8點前的都會將旅客接入園區，回程暖心接駁將至晚間11點（保留部分彈性並視現場情況調整），台鐵也彈性增列班次強化旅客接駁服務。

為避免人潮聚集，增加候車時間，觀光局建議大家可以提早進場，避開人潮，也請大家配合轉運站志工登車的引導，耐心候車，讓這趟旅程可以快樂遊，平安歸。相關交通資訊可下載台灣燈會APP或至2019台灣燈會官網查詢。