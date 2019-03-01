財神送頭獎來了！幸運兒「親手拒絕」...痛失50吋電視：別小看太歲力量

▲他幸運中頭獎，但卻親手把存根聯丟了 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

財神爺都送頭獎到門口了，竟然被原po實力拒絕！一位網友在臉書抱怨自己「犯太歲」，他表示日前參加摸彩後，不小心親手將存根聯丟了，沒想到事後卻得知自己「中了頭獎」，獎品甚至是一台液晶電視，讓他心情複雜超錯亂，不知到底是幸運還是不幸，直呼自己真的可以去主演「比悲傷更悲傷的故事2」。

「世界上最遙遠的距離不是生與死。」一位網友在臉書「爆怨公社」中哀嘆，他日前參加摸彩後，不慎親手將中獎依據的「存根聯」丟到垃圾桶了；沒想到近日卻得知自己中頭獎的消息，讓他超傻眼，大嘆「不要小看太歲的力量，可以罵髒話嗎？」、「我想寫個慘字」。

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▲好悲傷... 。（圖／翻攝自爆怨公社）

只見粉紅色的摸彩券上除了寫著他的姓名和電話外，左下角還被寫上一個「保」字，疑似是沒有證明聯所以獎品暫時予以保留。原po事後也在留言處哀傷表示，他就這樣和「50吋液晶電視」擦身而過了，中獎名單上則是顯示「抽獎日當天中獎者必須親自領獎，否則就要抽出另一張摸彩券，以在現場為主。」

▲頭獎獎品超讚啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

熱心網友則是幫忙想辦法，表示「不能對身份嗎」、「拿身分證領獎不行嗎」、「用電話號碼試看看能不能領」，不過也有人被原po的兩光行為逗樂，「很想同情你但是看你留言...我忍不住大笑」、「真的是比悲傷更悲傷的故事呢！」、「沒關係啦，期待下一次喔」。

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