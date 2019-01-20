準岳母提買車買房＋90萬禮金！13K男打算「未婚先孕」　 網：女方瞎了眼

▲ 山西運城有一名26歲男付不出女友母親提出的巨額禮金，計畫未婚先孕，日後再作打算。

大陸中心／綜合報導

嫁娶送禮金是一門藝術，如果太少顯得心意不足，但太多又是一筆負擔。山西運城有一名26歲青年近日相當困擾，因為準岳母要求他負擔所有婚禮開銷，而且還得支付巨額禮金，讓出生農村家庭的他感到相當頭疼，只是為了抱得美人歸，這名男子打算「先上車後補票」，逼準岳母乖乖就範。

▼ 除了禮金之外，對方母親還要求支出其他開銷，包括三金、衣服、酒席等。

根據《梨視頻》報導，這名出生於農村家庭的青年當初幸運考上大學後，便留在城市內工作，月薪約3千多人民幣（約新台幣1.3萬以上），自己工作4年多也才存了7萬多人民幣（約新台幣31萬）。只是當他向女友家人提親時，沒想到對方母親竟然向他索取20萬禮金（約新台幣91萬），還要支出其他開銷包括買房子、酒席、首飾以及鑽戒等，全部加起來差不多100萬元（約新台幣455萬），讓窮苦的他根本無法負擔。

▼ 男子列出支出清單後，起碼自己得準備100萬才能娶女友。

雖然他多次向女友母親協商，但一直不敢當面反駁，並明白如果自己無法付錢，可能無法與女友結婚。於是他想了很久，如果與對方好好溝通不行，「那只能未婚先孕了」。青年坦承做法不負責任，但也是迫於無奈，並表示自己與女友從大學時期已經交往，至今也相戀近6年，「兩人的感情無比深厚」，女方也都沒有給他壓力，所以隨著年紀增長之後，一直想跟對方組成家庭，沒想到卻遇上準岳母的要求，讓他感到現實的殘酷。

▼ 但為了與女友共組家庭，男子打算直接槓上準岳母，利用「未婚先孕」逼對方就範。

雖然男子想跟女友結婚，只是他提出先上車後補票的方式後，卻遭到網友無情地撻伐，「未婚先育你有臉說出來？如果感覺女方要的彩禮多，自己沒錢買房負擔重.你可以分手啊？你這種男人真讓人噁心，滾吧」、「沒責任心的男人」、「這姑娘眼瞎了？她父母不會因為女兒懷孕就少彩禮的，到頭來只能墮胎，一拍兩散！墮胎想想，到頭來還不是女孩收到的傷害更大！」、「你太天真了，不然就入贅當女婿吧」、「不知道他女友知不知道未婚先孕這件事，如果她不知道的話，我為她跟了這男的6年感到悲哀」、「真有這種逼人，逼急了你不能多掙點錢不能分手還只能未婚先孕，女孩真是瞎了眼了」。不過也有網友幫男方說話，「感覺這小子很踏實」、「有人嫁女兒就像在賣女兒一樣，誰叫女少男多呢」