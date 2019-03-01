都是墊妹妹的！尪活36年驚覺「衛生棉≠護墊」　他傻問：不是越長越划算？

▲人夫：瞬吸加長不是比較厲害嗎！？（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「男人幫買衛生棉」被許多女人認為是貼心的表現，不過光是衛生棉就有分日用、夜用，每個品牌又有不同的長度，再加上「護墊」攪局，相信許多男性朋友都容易搞混。一位網友日前就幫太太買衛生棉，還貼心地選了正在「買一送一」的款式，沒想到回家之後卻接收了一雙大白眼，他才發現自己買成「護墊」，恍然大悟兩者的不同，貼文也讓一票女網友跳出來指導。

有位人夫今日在臉書「爆怨公社」中抱怨老婆，他表示太太請他幫忙買衛生棉，站在架子前看了很久後，發現有款衛生棉正在做買一送一的優惠活動，心想買回去之後，老婆應該會用崇拜的眼神稱讚他「很會精打細算」，沒想到實際上的反應卻讓他好心碎！

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他表示，回家之後太太不但沒有眼神發亮，反而翻了超大的白眼譴責說「有事嗎？我是要衛生棉，你買護墊幹嘛？你真的很白癡欸！」讓他當場滿頭問號，心想「不是都一樣嗎？」原po疑惑地表示，衛生棉跟護墊的外型跟包裝都長得很像，而且他所買的還標了「瞬吸加長」，「看起來超厲害，不都是墊妹妹的嗎？」

▲可是那是護墊啊...不一樣的！（圖／翻攝自爆怨公社）

他表示，自己活到36歲才知道衛生棉和護墊是兩種不一樣的東西，不過卻也要網友評評理，「你們憑良心講，是不是包裝也都很像？廠商做太像是廠商的錯啦！乾我屁事......。」

對於原po的無奈，女網友們都笑翻表示沒那麼簡單，「其實衛生棉還有分長度公分，護墊也有分」、「我通常會講的很清楚是日用還是夜用，不過我沒讓男人幫我買過」、「之前直接網路上找好圖，截圖發到老公的line，就不會買錯了」、「還有棉層與網層的，有香味與無味還有漢方的」、「我老公會直接到現場拍照問是哪一個」、「有翅膀沒翅膀差很多」、「我男友還跟我說不是買越長的越划算嗎」、「我爸一開始也不懂為什麼我每次買都好像在囤貨，久了也就知道護墊跟衛生棉的差別了」。

許多男網友們則紛紛聲援，「笑翻，辛苦了」、「我也覺得一樣啊」、「下次買成人紙尿褲給她（一定夠用量再多也不怕）」、「每種各買一，避免被罵」、「多買幾次就知道了QQ」、「我也不會分...今天才知道」。

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