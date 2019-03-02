地下道「曬浴巾」真相竟是飯店幹的！櫃台還說：以前就在曬…羅東人傻眼

▲飯店竟在地下道「曬浴巾」！櫃檯還說：以期都這樣。（圖／翻攝中視）

生活中心／宜蘭報導

宜蘭「曬浴巾」奇景！有民眾1日下午行經羅東大同地下道時，赫然發現整排護欄鋪滿一塊塊的白布，仔細一看竟是浴巾，路人也直呼離譜，驚動警方到場勸阻，才知道原來就是一旁的飯店在曬大毛巾，櫃台小姐還說「我們從以前就在那邊曬了！」連隔壁腳踏車行也模仿，將零件全擺在上面。

大同地下道就位在羅東火車站附近，飯店將房客用過的浴巾集中洗乾淨後，就擺在石護欄上曬乾，有民眾1日下午開車經過，傻眼直呼「這是掛什麼，萬國旗是不是？」底下車來車往，浴巾隨風飄逸，連帶吸附不少車輛廢氣，路人也質疑，風沙很多，吹過去沾染到會很不衛生。

請繼續往下閱讀...

經過的騎士痛批，浴巾只要一不小心被吹落，擋住底下行車的視線，很可能會導致車禍。飯店櫃台小姐被問到「曬浴巾」一事，還說「我們從以前就在那邊曬毛巾了！」有民眾看不下去報案，員警到場勸阻，這時飯店員工才趕緊衝出來收拾浴巾，算一算共掛了66條浴巾在護欄上吹風。

不只如此，連隔壁的腳踏車行也模仿曬零件，將螺絲、車鍊、水盆等工具全都擺在護欄上，猶如免費晾曬置物櫃，聲稱「不會掉下去啦，那比較重！」直到員警上門勸導，才勉強收回來。警方表示，曬浴巾算是影響市容，屬於鎮公所權責，警方只能幫忙規勸。

曬浴巾事件在當地引發居民熱論，有網友直指之前就常看到，但一直以為「飯店不可能這麼沒衛生觀念，只是抹布，原來真相是這樣…」「扯！省成這樣誰敢用」，還有人笑說「誠實的員工該獎勵」，還有人說「看過曬床單、被單，所以都以為是附近住家曬的」。