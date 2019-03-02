慧眼看天下／美朝條件喬不攏　川金二會未達協議

▲《慧眼看天下》話題面對面單元，特別邀請淡江大學戰略研究所教授黃介正，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。（圖／新聞節目中心）

新聞節目中心／綜合報導

川金二會於28號在越南河內落幕，不過令人意外的是，雙方在制裁解除條件無法達成共識，導致峰會臨時提前喊卡，午餐以及共同協定簽署儀式也全數取消。淡江大學戰略研究所教授黃介正表示，原定的簽約儀式取消後，美國總統川普隨即召開記者會說明會談過程及協議生變的原因，他表示，北韓基本上希望完全解除制裁，但美國不打算妥協，不過川普也說，雖然美方決定結束談判走人，雙方關係仍然非常良好，算是和平分手。

黃介正補充，解決北韓無核化本來就不是一蹴可幾，即便這次川金二會表面上看似無果而終，但不可否認，經由兩次會晤，川普和金正恩已建立良好的私人關係，大幅降低甚至逆轉了美朝敵對關係。從一對一會談、社交晚餐和擴大工作會議的過程來看，雙方在相對輕鬆、甚至友好的氛圍中交流互動。同時，金正恩已向川普承諾不會再試射火箭與飛彈，也不會再進行核試驗，雙方的友好行動有助於鞏固朝鮮半島並緩和當前態勢。

川金二會牽動著東亞多邊局勢，黃介正表示，此次峰會兩國決定在越南舉行，一方面美越關係和朝越關係均較良好，朝越兩國還相互建交並互設大使館，選在越南美朝兩國皆能接受；另一方面，越南的社會主義制度與北韓相似，兩國在上世紀均與美國打過多年戰爭，如今越南已改革開放並與美國關係向好，而北韓也有意借鑑越南模式推動經濟改革與對外開放，未來關係發展值得關注。

黃介正分析，此次金正恩搭乘專列火車穿越大半個中國往返越南，全程均由中方提供安保措施，回程不排除與習近平主席再次會面，溝通川金二會後的半島局勢。這向美國和國際社會釋放訊號，中朝互信關係十分穩固，中國對北韓具有不容忽視的影響力，從朝鮮半島到中美局勢，美國必須充分認識到，北京始終擁有左右朝核問題的關鍵力量。