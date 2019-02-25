中美獲「重大進展」緩口氣　但...學者：川普的劍還在手上

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／上海報導

第七輪中美經貿高級別磋商結束，美國總統川普表示將推遲原定3月1日，對華提高關稅的計畫，讓中方在貿易摩擦風險中「緩了一口氣」，也取得結構性改革的時間窗口期。但學者強調，由於川普還舉著他的「達摩斯之劍」未來雙方在洽簽協議、具體落實的過程中，仍有不少挑戰。



中國國務院副總理、習近平主席特使劉鶴21日至24日率團與美方貿易代表萊特希澤等，在華盛頓舉行第七輪中美經貿高級別磋商。結束後川普在推特（Twitter）上宣布，美中在知識產權保護、技術轉移、農業、服務業和貨幣等重要結構性問題上取得了實質性進展。他將推遲原定於3月1日提高的對華追加關稅期限。

▲ 中美第七輪磋商現場。（圖／新華社）

對此，復旦大學經濟學院世界經濟研究所教授沈國兵受訪分析，這對中方而言，有兩個利多：一是將原先3月1日後，美國將對華2000億美元商品進一步加徵關稅15％的期間延後，為外貿摩擦緩了一口氣，縮減短期內對中國經濟發展的衝擊；二是成功爭取到結構性改革的時間窗口期。



沈國兵表示，就本輪磋商來看，中美逐步從原本的互相「討價還價」，進入到具體的文字協議磋商，對雙方都是有利的。而且從川普在推特上用了「很富有成果」的表述，可看出他對本輪磋商的滿意度是比較高的。



沈國兵分析，對美方而言，本輪磋商共有三個收穫：一是先前加徵的關稅並未取消「該徵的還在徵」；二是美方在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等六方面的具體問題取得實質性進展，並要求中方以文本協議落實；三是加徵關稅期間雖推延，但在中方落實協議過程中，這把對華的「達摩斯之劍」掌控權仍在川普手中。

▲上海復旦大學經濟學院世界經濟研究所教授沈國兵。（圖／取自復旦大學官網）



因此，沈國兵也強調，未來雙方在洽談協議，具體落實的過程中，挑戰仍然非常巨大，例如就目前來看，中方要做的事情遠比美國多得多。其中，中國的結構性改革不是在短期內能夠完成的，而需要一個長期的改革過程。

此外，中國在就上述六個領域做出「重大讓步」的過程中，也會在下次元首磋商時，反思雙方在經貿摩擦中的對稱原則，即美方也需要考慮中國作為發展中經濟，在出口技術管制和對美投資方面提出的合理訴求。



沈國兵認為，未來中方在強制技術轉讓，智財權保護上作出讓步的過程中，作為發展中國家，預計也將強烈訴求美方放鬆，乃至取消美國對華嚴格的出口技術管制政策，以及約束美國外國投資委員會（CFIUS）對中資企業對美投資的惡意或差別審查等，以維護自身應有的權益。

▼美國總統川普宣布延遲3月1日的大限，並表示將在後續與中國國家主席習近平的會晤中，進一步推進協議的洽簽。（圖／翻攝自川普推特）