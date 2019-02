金正恩「越南實錄」叼菸放風笑等…妹妹手捧菸灰缸站一旁　川普：我到了！

記者趙蔡州/綜合報導

北韓領導人金正恩、美國總統川普2人27日、28日在越南河內舉行川金二會,其中金正恩先在26日上午就抵達河內市,川普空軍一號座機則是在26日晚間9時許抵達。外界盛傳「川金二會」計劃於28日發布《河內宣言》,宣言內甚至可能會加入終戰宣言,屆時若美國與北韓決定建交,將會成為此次會議的最大看點。

川金二會27、28日於越南河內舉辦,北韓領導人金正恩特別花費66小時,乘坐專用列車提前從平壤出發,沿途經中國大陸進入越南境內,還有媒體拍到金正恩在南寧市某車站休息時,下車在月台抽菸放鬆的畫面,號稱「北韓伊凡卡」的胞妹金與正;金正恩的緋聞女友、三池淵管弦樂團的玄松月也隨伺在側,當時金與正還在立刻拿出預先準備好的玻璃製菸灰缸上前「伺候」。

▲北韓領導人金正恩、美國總統川普兩人27日、28日於越南河內展開川金二會。(圖/路透社)

金正恩專列26日上午9時許安全抵達越南北部的同登車站,隨後在越南官員與民眾的歡迎下,改乘防彈賓士繼續驅車前往河內,經過2個多小時的車程後抵達河內市,接著直奔下榻的美利亞飯店。2018年文金會及第一次川金會時曾引發話題的「北韓隨車人肉盾牌」也再度出現隨行慢跑,意外引發網友討論。

▲2018年文金會及第一次川金會曾經引發話題的「北韓隨車人肉盾牌」也再度出現。(圖/路透社)

畫面中可以看見,當時12名穿著黑色西裝的北韓隨行保鑣,事先已經在旁邊待機準備,當金正恩在眾人簇擁之下走出車站,沿著紅毯搭上事先備好的防彈賓士後,12名黑衣隨扈立刻散開「V字」包圍賓士,等座車啟動後就跟在車旁,看起來井然有序、保護措施相當嚴密。

