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金正恩「越南實錄」叼菸放風笑等…妹妹手捧菸灰缸站一旁　川普：我到了！

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記者趙蔡州／綜合報導

北韓領導人金正恩、美國總統川普2人27日、28日在越南河內舉行川金二會，其中金正恩先在26日上午就抵達河內市，川普空軍一號座機則是在26日晚間9時許抵達。外界盛傳「川金二會」計劃於28日發布《河內宣言》，宣言內甚至可能會加入終戰宣言，屆時若美國與北韓決定建交，將會成為此次會議的最大看點。

川金二會27、28日於越南河內舉辦，北韓領導人金正恩特別花費66小時，乘坐專用列車提前從平壤出發，沿途經中國大陸進入越南境內，還有媒體拍到金正恩在南寧市某車站休息時，下車在月台抽菸放鬆的畫面，號稱「北韓伊凡卡」的胞妹金與正；金正恩的緋聞女友、三池淵管弦樂團的玄松月也隨伺在側，當時金與正還在立刻拿出預先準備好的玻璃製菸灰缸上前「伺候」。

▲▼ 北韓領導人金正恩抵越南，改搭黑色防彈賓士前往河內。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩、美國總統川普兩人27日、28日於越南河內展開川金二會。（圖／路透社）

金正恩專列26日上午9時許安全抵達越南北部的同登車站，隨後在越南官員與民眾的歡迎下，改乘防彈賓士繼續驅車前往河內，經過2個多小時的車程後抵達河內市，接著直奔下榻的美利亞飯店。2018年文金會及第一次川金會時曾引發話題的「北韓隨車人肉盾牌」也再度出現隨行慢跑，意外引發網友討論。

▲▼ 川金二會／金正恩隨扈跟車跑步。（圖／路透）

▲▼ 川金二會／金正恩隨扈跟車跑步。（圖／路透）

▲2018年文金會及第一次川金會曾經引發話題的「北韓隨車人肉盾牌」也再度出現。（圖／路透社）

畫面中可以看見，當時12名穿著黑色西裝的北韓隨行保鑣，事先已經在旁邊待機準備，當金正恩在眾人簇擁之下走出車站，沿著紅毯搭上事先備好的防彈賓士後，12名黑衣隨扈立刻散開「V字」包圍賓士，等座車啟動後就跟在車旁，看起來井然有序、保護措施相當嚴密。

美國總統川普則是在美東時間25日下午12:30分，自馬里蘭州安德魯聯合基地搭乘空軍一號啟程前往越南河內；空軍一號途中在英格蘭的米登霍爾皇家空軍基地、卡達杜哈的卡美英三國聯合基地降落加油，最後在台灣時間「晚間9時40分許」抵達河內。

白宮發言人桑德斯透露的川金二會27日行程，川普和金正恩27日晚間進行短暫一對一會面後，雙方就會各帶2名幕僚進入「3對3」晚餐時間，陪同川普的是國務卿龐培歐（Mike Pompeo）和白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）；陪同金正恩的則是勞動黨中央委員會副委員長金英哲，還有金正恩的胞妹、部分外媒稱為「北韓伊凡卡」的勞動黨中央第一副部長金與正。

▲▼川普搭乘空軍一號前往越南參加「川金二會」。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界盛傳「川金二會」計劃在28日發布《河內宣言》。（圖／達志影像／美聯社）

但川金二會28日行程尚未對外公開，但根據美聯社消息，川金二會的一系列正式會議將在28日展開。而且外界也盛傳「川金二會」計劃在28日發布《河內宣言》，美國與北韓若是決定建交，將會成為此次會議的一大看點。CNN也指出，北韓在協商中可能允諾的事項包括，讓美國官員檢查核試驗和飛彈試驗場地、放棄寧邊核設施等。作為交換，川普可提議通過交換聯絡官、互設代表處來展開外交關係。

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關鍵字：川金二會,日韓要聞,北美要聞,東南亞要聞,川普,金正恩

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