機捷2歲了！旅客破4200萬　1日起增深夜班次...紅眼班機也能速返被窩

▲桃園機場捷運通車滿兩年。（圖／桃園捷運公司提供，以下皆同）

記者曹悅華／台北報導

桃園機場捷運滿兩歲了！今（1）日桃園捷運公司在A12機場第一航廈站舉辦通車二週年記者會，宣布旅客突破4200萬大關，將持續打造全方位智慧捷運，完成多元支付進階功能，同時今也正式增開深夜往機場服務班次，同步強化接駁車能量完善交通路網，愛搭紅眼班機的朋友不怕沒車回家了！

在通車兩週年這特別的日子，桃捷董事長劉坤億特別感謝桃園市長鄭文燦一路走來，對於桃捷公司所有運輸政策的支持和協助，尤其在兩週年前夕，核定基本薪調薪等4大利多，讓同仁備感溫馨。

請繼續往下閱讀...

▲鐵道局長胡湘麟（左2）與桃捷公司一路走來培養很深厚感情。

鐵道局長胡湘麟說，他與機場捷運從興建期一路走來有很深的感情，感謝桃捷公司兩年來將機場捷運的營運做出績效，獲得旅客認同，也為桃園機場聯外做出很大貢獻，讓台灣國際知名度大幅提升。桃捷公司是台灣第三家捷運公司，對國內軌道產業發展有重要的意義，感謝桃捷公司所有同仁為捷運系統的營運和維修付出，鐵道局會持續協助國內軌道產業升級，支持政府推動的前瞻建設，讓軌道業走出台灣跟國外合作，一定能成功推動國內的軌道產業。

桃園捷運兩週年記者會，同步在A12機場第一航廈站開啟兩周年大事紀列車展覽，將桃園捷運兩年來包括國際交流、智慧捷運、優化服務、在地公益、異業行銷、多元票種及特色車站等各項美好實現展出，展出時間自108年3月1日起自3月14日，歡迎旅客透過展覽跟桃捷對話，深入認識桃捷之美。

▲A12機場第一航廈站開啟兩周年大事紀列車展覽。



為歡慶兩歲，桃捷公司舉辦兩階段回饋旅客的限定活動，第一階段「We are a team 看見成長」，自3/1~3/15旅客只要至車站領取手冊，寫下對元氣站務員鼓勵的話，並集滿5個不同車站的紀念戳章，就有機會獲得精美好禮。第二階段「LINE在一起 看見更多」，自3/17~3/29到指定車站透過LINE NOW藍牙，接受桃捷5個問題的任務挑戰，也有機會獲得好禮，活動內容詳見桃園捷運官方網站及臉書粉絲團。



桃園機場捷運自106年3月2日通車以來，已經成為國內外旅客機場聯外、通勤及休閒的重要交通工具，通車滿二年，機場出入境搭乘率從24％成長至35％，忠誠會員人數衝破1萬8千人，成長率達47％，A18高鐵桃園站運量成長56％，代表綠色公共運輸轉乘效能提高，107年機場捷運旅客滿意度高達97％，各項成就代表旅客對桃園捷運的支持。