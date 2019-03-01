計程車丟包下秒險被幹走！他靠「1年多習慣」神救援...2hrs內速取回

▲知名旅行業者在武漢計程車上丟了包包，靠一張發票2小時內就找回。（圖／記者張一中攝，僅作示意圖使用）

記者曹悅華／台北報導

創新旅行社董事長李奇嶽趁228連假到大陸武漢旅行，在搭計程車回旅館時，不慎遺漏隨身包在車上，發現遺失後計程車早已駛離，所幸後來因為1年多來保留發票的習慣，在武漢的警方與公務機關的幫忙下，2小時內順利找回遺失的包包，該司機也透露，載客途中包包差點被別的客人幹走，一切真是有驚無險。

▲保留發票的習慣，讓李奇嶽順利拿回包包。（圖／李奇嶽提供）

李奇嶽說明，28日晚間，自己在武漢旅遊搭計程車前往下榻酒店時，不慎遺失隨身包包在車上，隨身包包中有護照、台胞證、信用卡、現金、駕照、提款卡等。身上沒有任何證件，也沒有錢，無法辦理入住手續，也無法進行隔天的行程。後來因為他一個多年的習慣，搭程計程車時會保存計程車的發票收據，最後靠著收據上的車號，在武漢政府單位與警方的幫助下聯繫到司機，2小時後順利取回包包。

▲李奇嶽感謝司機見義勇為，不然他的包包下秒就被下一位乘客給幹走。（圖／李奇嶽提供）

接著李奇嶽補充，在取回包包的過程中發現，更幸運的是該名武漢竹葉山汽車公司車號鄂A-X1A05劉姓駕駛員，在李奇嶽下車離開後，沒多久上來了下一位乘客，該乘客一上車便低頭去撿他遺失的包包，多虧劉姓司機眼尖機警，當場喝止該名乘客行為並且要求他立刻下車、否則報警處理，並主動積極聯繫車輛管理單位，雙方終於取得聯繫，劉姓司機更貼心的將包包完好的送回自己的下榻酒店。

李奇嶽表示，大陸的計程車每一台都開立發票，下車時記得索取保管，除了可以記錄旅程開銷，在發生遺失物品時，更能依發票上的資訊迅速的聯繫，提醒有到大陸旅遊或是辦公的民眾，多一個小動作能讓自己的權益更加受到保障。