3天1次「乍暖還寒」！全台回暖2天　週日北台轉濕冷

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象，下同）

記者葉國吏／綜合報導

東北季風減弱，北台灣回暖，不過到週日(3日)鋒面通過及東北季風增強，北台灣再轉濕冷。氣象專家吳德榮透露，未來一週至10天，天氣維持每3至4天就有一波東北季風南下的週期變化，北台灣呈現「乍暖還寒」的現象。

中央氣象局預報員朱美霖表示，今(1)日在東北季風影響下，迎風面的東半部及北部地區仍有局部短暫雨，降雨範圍及雲量稍減，至於中南部持續為多雲到晴的天氣。

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▲溫度分布圖。

溫度方面，清晨北台灣持續偏涼，低溫約16、17度，其他地方則在18-20度左右，白天北部及宜蘭、花蓮氣溫高溫約20-23度，而中南部及台東舒適溫暖，高溫約27-30度，南北溫差大。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(1)日白天季風漸減弱，北台灣陰天轉多雲、偶見陽光，略偏涼，中南部為晴時多雲，白天微熱早晚涼、日夜溫差大。

▲累積雨量圖。

北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫降雨的機率。北部高溫約在23度左右、中部26度、南部31度左右、東部高溫約26度。

明(2)日大幅回暖，各地晴時多雲、白天微熱早晚涼的天氣；中南部清晨及金馬易起霧，山區午後有零星降雨的機率。週(3)日另一波東北季風南下，北台灣再轉陰有局部雨，氣溫降、轉濕涼微冷；中部雲量增多、有局部短暫雨。北台灣天氣忽暖、忽涼、容易感冒，要注意衣著調適。