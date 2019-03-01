連假第2日還是塞！國道6路段車潮估7時起陸續湧現　開車時間最慘增5倍

▲228連假首日，國道發生多起追撞意外，導致後方車流回堵嚴重。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

228連假第2日，高公局預估國道總延車公里為118百萬車公里，為平日的1.4倍。上午起，國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

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▲連假第2日，北部國道南下路況預報。（圖／高公局提供）

高公局表示，3/1國道總延車公里為118百萬車公里，其中南向為60百萬車公里，北向為58百萬車公里。國道壅塞時段路段，將出現在上午國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段。

3/1重點壅塞路段及增加旅行時間倍數

國1－上午南向

8-12 時楊梅-新竹系統（4倍）

10-13 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

國3－上午南向

9-12 時三鶯-關西（3倍）

10-12 時茄冬-西濱（3倍）

10-13 時烏日-霧峰（4倍）

國5－上午南向

7-15 時南港系統-坪林（5倍）

▲連假第2日，中部國道南下路況預報。（圖／高公局提供）

相關疏導措施包括：7-12時國5南港系統至坪林南向高乘載管制、全日封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口匝道、單一費率、深夜0-5時暫停收費、國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費、開放路肩…等。

另外，3月1日起，國5雪隧內故障車輛之拖救費將加收1,500元，即小型車輛提高為3,000元、8公噸以下之大客車為5,700元、逾8公噸大客車為6,750元，以減少故障車輛影響雪隧交通安全與順暢。高公局籲請用路人行車前確實檢查車輛狀況，及行駛中隨時注意車況，降低車輛故障機率。