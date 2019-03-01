連假次日「8路段爆塞」！　國5高乘載解除...下午再湧南下車潮

▲西部國道於上午9時開始出現南下車潮。（圖／高公局提供）

記者曹悅華／台北報導

今（1）日為和平紀念日假期第2日，相較昨（28）日上午，僅局部南下路段湧塞車潮，預計下午1點後會疏解，不過高公局也提醒，國5因12點解除高乘載管制，預估下午會有另一波南下車潮，用路人務必多加留意。

高公局說明，西部國道於上午9時開始出現南下車潮，主要壅塞路段包括國1南向中壢服務區至內壢、湖口至新竹；國1高架南向機場系統至中壢轉接道；國1北向台中至大雅、圓山至汐止；國3南向土城至大溪、烏日至霧峰系統、田寮至燕巢系統等8路段，預計下午13時起前述各國道壅塞路段將陸續紓解。國5於7時開始實施高乘載管制後，除國3南港系統鄰近路段有回堵外，主線大致正常。

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▲今日國道事故頻傳，行車務必小心，以免影響整體車流。（圖／高公局提供）

事故方面，高公局提到8時47分國3南下396公里 3輛小客車追撞占用內側車道，回堵2公里；9時41分國1北向13.3公里內2車道1聯結車+1小車追撞事故，回堵5公里；10時17分國1南向201.2公里2小客車追撞占內車道，回堵1公里，9時57分國1南向175公里2小客車追撞占內車道，回堵3公里，影響整體車流甚鉅。

高公局補充，截至上午11點，國道全線總延車公里為34.8百萬車公里，預估本日交通量為118百萬車公里，仍在預期流量之範圍內；另本日國5南向高乘載管制於中午12時結束，預計下午尚有另一波南下車流。

▲台灣燈會3日結束前，將封閉國3南州交流道以南之主線車道及南州、林邊交流道南向入口匝道。（圖／高公局提供）

而為配合屏東燈會，高公局提醒至3月3日燈會結束前，每日14-23時，將封閉國3南州交流道以南之主線車道及南州、林邊交流道南向入口匝道。高公局呼籲國3崁頂、南州交流道雖然鄰近接駁停車場，但受停車場滿位及南州以南封閉管制，崁頂到南州4公里必然壅塞，呼籲多使用公共運輸，要開車前往務必瞭解各可使用停車場，接受現場交通指揮疏導。

最後高公局建議，目前規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，民眾可多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1、國3，避免塞在車陣中；短途部分，建議眾儘量利用省縣道，不要上國道。另外收假日（3）0-10時將暫停收費，籲請北返用路人多加利用，避開假期第3天（2）與收假日下午尖峰時段，省時又省錢。