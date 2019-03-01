可以出去玩！北東多雲偏涼、中南部好天氣　明天再回暖

▲今天氣溫回升，適合出門走走看看。圖為正在展出的2019士林官邸鬱金香展。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

今天是228連假第二天，中央氣象局指出，今（1）日東半部與北部地區為雲多偶有局部短暫雨的天氣，中南部持續多雲到晴，明天東北季風減弱，又吹偏南風，氣溫回升，更適合出遊，不過周日又有鋒面通過，北部變天轉濕冷，低溫下探15度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄指，受到東北季風影響，今日凌晨迎風面有較多的低層雲，北部山區與東半部會有局部零星降雨，天氣呈現多雲、偶見陽光，略偏涼，中南部為晴時多雲，白天微熱早晚涼、日夜溫差大。

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▲今明兩天適合出遊，周日又有鋒面來襲再變天。（圖／中央氣象局）

吳德榮表示，北部高溫約在23度左右、中部26度、南部31度左右、東部高溫約26度；明（2）日大幅回暖，各地晴時多雲、白天微熱早晚涼的天氣；中南部清晨及金馬易起霧，山區午後有零星降雨的機率；3日另一波東北季風南下，北台灣再轉陰有局部雨，氣溫降、轉濕涼微冷。

另外，下周天氣多變。吳德榮指出，天氣維持每3至4天就有一波東北季風南下的周期變化，以致北台灣常呈現「乍暖還寒」的現象；未來兩波水氣漸增多，降雨範圍有往南擴展的趨勢，其中也有較大雨勢出現的機率。