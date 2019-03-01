林佳龍估「連假這天」桃機炸湧13.2萬人　建第三航站他也有話要說

▲交通部長林佳龍視察桃園機場連假疏運措施，在航廈親切向出國旅客問候。（圖／桃園機場提供，下同）

記者曹悅華／台北報導



為提供旅客更好的飛航服務品質，交通部長林佳龍於今（1）日至桃園國際機場，視察各項連假疏運措施，預估最高旅客量尖峰在3日，當天旅運量將達13.2萬人次，而為推動第三航站區建設，桃機12日將實施交維改道調整，對此林要求機場公司針對轉彎易壅塞之路段，優化車道分流，落實辦理宣導作業，讓用路人盡早瞭解路況變化。

林佳龍今至第二航廈出境大廳，實地走訪瞭解旅客使用自助報到及自助行李託運櫃檯等智慧化設施設備狀況，也前往管制區內瞭解出境安檢及證照查驗現況，並與旅客互動。他說，228假期共4天，預估最高旅客量尖峰在3月3日，當天旅運量將達13.2萬人次，雖然此次連假天數及運量皆較春節期間少，但機場各單位在疏運期間仍應加強橫向聯繫、確保機場服務大聯盟能通力合作，提供國人及各國旅客順暢、舒適、安全的高品質運輸服務。

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▲林部長慰勉桃園機場工作夥伴，也特別感謝倍極辛勞卻始終笑臉迎人的航空公司地勤人員。



林家龍同時前往關心日前華航機師罷工的桃園機場工作夥伴，除感謝桃園機場各單位密切配合、團隊合作努力下，協助將旅客不便減至最低，也特別感謝倍極辛勞卻始終笑臉迎人的華航及各航空公司之地勤人員，堅守在工作崗位上，協助辦理旅客簽轉事宜，降低對旅客行程及航班的衝擊，使得機場正常營運。



此外，就桃園機場為推動第三航站區建設，12日將實施的交維改道調整，林佳龍要求機場公司針對轉彎易壅塞之路段，優化車道分流，落實辦理宣導作業，讓用路人盡早瞭解路況變化。