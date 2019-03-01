替代役男送公文「鷹眼發功」　9個月查獲逾20輛失竊機車

▲桃園市警局中壢分局青埔所替代役男唐柏盛，送公文路途查獲逾20輛失竊機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

「只要用心，小兵也能立大功」！桃園市警局中壢分局青埔派出所替代役男唐柏盛，透過智慧型手機警政APP功能，屢屢在送公文途中清查路邊停放機車，服役至今近9個月查獲逾20輛失竊機車，幫助失主尋回愛車，所長甘博倫稱讚唐柏盛是所內第一「尋車達人」。

25歲替代役唐柏盛畢業於中原大學資管系，去年5月間到青埔派出所服役，期間因為所長甘博倫常鼓勵同仁利用警政署研發的警政APP查尋失竊車輛，唐柏盛光是2月27日在鄰近環北路上一次尋獲2輛失竊機車，讓失主尋回愛車。

▲中壢分局青埔所替代役男唐柏盛，勤用警政APP在沿途清查機車是否為失竊機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

唐柏盛說，雖然是替代役男，但也想協助打擊犯罪貢獻心力，他用智慧型手機上的警政APP系統功能，清查路邊車輛，果然幫助失主領回愛車，看見失主失而復得時開心表情，就是他繼續努力找車的動力。

青埔所所長甘博倫表示，警政APP已開放供一般民眾下載利用，警方系統結合影像辨識科技與大數據資料庫，以智慧型行動載具即時辨識車號是否為贓車，免去手動輸入車牌號碼，可以大幅縮短查找時間，唐柏盛利用送公文途中清查路邊停放車輛，真的非常用心。

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