他超商ATM提款眼神亂飄　瞄便衣警一眼後就被上銬帶走

▲桃園市孔姓男子身藏安毒，在超商ATM旁鬼鬼祟祟，被埋伏便衣警當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市49歲孔姓男子上午在平鎮區一家超商ATM準備提款時，先查看四周客人狀況，瞄了一眼身旁埋伏便衣警察，察覺不對勁正想快步離開超商時，員警表明身分大步攔下孔男，在其身上起出5小包海洛因與安毒，孔男偵訊時抱怨瞄了警察一眼就被逮，真的很衰。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶指出，有多項毒品前科49歲孔姓男子，本身也是警察機關列管的毒品人口，1日上午8時許，孔男騎車到平鎮區民族路上的一間超商提款時，孔男看了便衣員警一眼後，心中起疑快步離開，員警快步攔住孔男，盤查他為何如此慌張要逃跑，心虛的孔男只好交出4包共計6公克高純度海洛因毒品與1包20公克安毒等毒品。

▲桃園市孔姓男子身藏安毒，埋伏便衣警當場起出高純度海洛因與安毒等毒品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

孔男在偵訊時供稱，毒品是以2萬元在中壢區的某家網咖向綽號「小陳」男子買的，原本想到超商領錢後再回家吸食，未料卻撞見便衣警察，自己心虛才被抓，真的很衰！全案依毒品罪嫌將孔男移送桃園地檢署偵辦。

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