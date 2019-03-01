人夫頻偷腥「妻600萬財產可得200萬」　法官：對家庭仍有貢獻

▲桃園市陳姓男子與妻離婚，向法官請求剩餘財產分配，最後獲判分得兩百餘萬元。（圖／達志／示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子遭妻子指控婚後外遇不斷，薪水都花在交女友等玩樂上，對家庭付出不多，向法院訴請離婚，去年7月兩人和解離婚，但陳男也向地院反訴要求剩餘財產分配，堅持對家庭有貢獻，妻子財產比他多600餘萬元，請求分配一半財產300餘萬元，法官考量雖然陳男發生違反婚姻忠實行為，但仍不能抹滅對家庭貢獻，但因陳男對家庭付出較少，將二分之一請求調整為三分之一，判陳妻需付200餘萬元。

地院指出，陳男與妻子結婚逾30年，陳妻指控陳男婚後外遇不斷，10餘年前雙方感情開始生變，去年7月，雙方達成和解離婚，但陳男卻要求分配雙方剩餘財產之訴，希望分得妻子名下600餘萬元剩餘財產的一半300餘萬元。

陳妻向法官陳述，3年前夫妻曾簽協議，約定各自管理名下財產，陳妻為兒子扶養費與經營店面，向友人商借2000餘萬元，才逐漸度過難關，財產扣除借款後已無餘額，陳男外遇不斷，所得都用在女友和玩樂上，對家庭貢獻度低，應免除其分配額；兒子也出庭作證，6年前爸爸就很少在家過夜，家中生活開銷幾乎都由媽媽支付，爸爸頂多就是付水電費等。

地院民庭法官認為，陳妻所指向友人借款2000餘萬元缺少有力證據，友人也說沒要陳妻立下借據，法官認定無法證明有這筆借款。法官以夫妻間剩餘財產平均分配基礎，在於雙方對財產創造過程均有協力，即使發生違反婚姻忠實通姦行為而造成婚姻破綻，仍不能抹滅對家庭貢獻，基於考量陳男對家庭付出較少，將陳男要求二分之一請求權調整為三分之一，判決陳女應付200餘萬元。

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