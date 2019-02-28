請鬼拿藥單！找竹聯捍衛隊討債　「江哥」出馬富商反成肥羊

▲桃園市警局平鎮分局28日移送以蔡姓男子為首4人到案，依治平專案檢肅到案擴大偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

竹聯幫捍衛隊43歲綽號「江哥」的蔡姓男子，在桃園市以放高利貸與暴力討債牟取暴利，並四處恐嚇商家，檢警經半年蒐證，28日凌晨在檢察官朱曉群指揮下逮捕蔡姓男子等4名犯罪集團，蔡男隨即遭到檢察官聲押獲准，全案依治平專案偵辦中。

檢警調查，竹聯幫捍衛隊近2年在桃園市以凶狠暴力討債為名，其中43歲綽號「江哥」蔡姓男子在組織內以大哥自居，放高利貸與暴力討債為犯罪手段，被害人若還不出利息，就唆使小弟搗毀被害人經營商家或暴力毆打被害人，半年來不法所得超過300萬元，行徑囂張跋扈。

▲桃園市警局平鎮分局查獲以蔡姓男子為首4人暴力討債集團，起出毒品與手槍等作案工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，半年前，中壢區一名從商的被害男子，找到蔡男協助向債主索討一筆100萬元債務，被蔡男認為是肥羊，反過頭來恐嚇勒索被害人，嚇得工廠最後關門大吉，蔡男見被害人不出面竟然向被害人家屬與員工恐嚇，被害人自嘆「請鬼拿藥單」報警處理，平鎮警方組成專案小組偵辦。



檢警專案小組28日凌晨進行收網行動，專案小組在桃園區蔡男住家將熟睡中的蔡男逮捕歸案，起出道具手槍一把、大麻毒品、安非他命等毒品，另在平鎮、蘆竹等區將逮捕共犯3名小弟到案。



警方偵訊後，將蔡男依違反組織犯罪防制條例、毒品、妨害自由及恐嚇取財等罪嫌移送偵辦，檢察官向法院聲押獲准。

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