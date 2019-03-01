全球最大「禱告APP中文版」上線！一指和教宗建立連結　社群互動集合世界祝福

▲教宗方濟各日前宣布推出一款手機禱告APP，呼籲信徒一同關注全球議題。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

梵蒂岡日前推出一款手機APP「Click to Pray」（可立刻祈禱），宣稱透過點擊操作該應用程式可以實現和教宗一同為世界禱告的構想，不僅可以設定定時功能提醒信徒靜下心來禱告，還能夠創建個人帳號上傳代禱事項，和其他信徒留言互動，教宗方濟各（Pope Francis）也實際操作示範。該APP預定在3月1日配合台灣天主教聖體大會開幕同步推行中文版，讓台灣的信徒能夠和教宗建立進一步連結。

▲梵蒂岡推出的手機禱告APP「Click to Pray」（可立刻祈禱）中文版正式上線。（圖／翻攝自「Click to Pray」APP）

綜合媒體報導，方濟各日前宣布在一款梵蒂岡出品的手機禱告APP上註冊個人帳號，在周日三鐘經的場合向聖伯多祿廣場上眾多朝聖者展示親自點擊iPad的動作，呼籲信徒下載該禱告程式，跟他一起關心當前人類面對的挑戰。當時手持iPad讓教宗啟用帳號的專案負責人傅德立（Frederic Fornos）神父，也專程飛抵台灣參加聖體大會，同步展示中文版發行。

傅德立表示，該APP具有3大主要功能，其一是「和教宗祈禱」，教宗每個月會選定共同禱告主題，並拍攝一支宣導影片，讓全球信徒共同關注議題；其二是「每日祈禱」提醒，可設定通知功能提醒忙碌的信徒一天至少3次靜下心來禱告；第3個功能則是具社群互動元素的「網絡禱告」，每位信徒可創建帳號上傳代禱事項，其他人可以留言支持，集合眾人的祝福力量。

▲該APP可上傳代禱事項，透過網絡社群連結他人，集合全世界的祝福。（圖／翻攝自「Click to Pray」APP）

該禱告APP最初版本為葡萄牙文，後來進一步全球化，目前已經升級至西班牙文、英文、義大利文、法文、德文、葡萄牙文等6種版本，最新的中文版也在3月1日正式上線，而網站版的「教宗全球祈禱網絡」也同步推出中文版本，教廷鼓勵世界各地更多的信徒善加使用，和教宗建立更緊密的連結。