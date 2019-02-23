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女大生沉迷「一夜情約炮」　迷戀到手前溫柔對待：事後能更看清一個人

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文／妮妮小宅女

現在時代在改變，很多年輕男女對於「性」的觀念也越來越開放，好不好其實見仁見智，只要能對自己的選擇和決定負起責任就好。

日本一個節目「中居くん决めて!」，主旨是要幫助有煩惱的人解決問題，並給出一些建議。這次節目組就找到了一名22歲的女大生，這位女大生和一般大學生一樣，只不過她有個不為人知的小秘密：她對「一夜情」這件事非常上癮。

大檸檬用圖（圖／翻攝自節目截圖）

根據這名女孩的描述，她在交友軟體上認識了各式各樣的男生，聊著聊著就會有出來見面的想法，這時候為了試探對方，就會想用一夜情來看看有沒有繼續交往的可能。

請繼續往下閱讀...

其他人就問了，一夜情之後能了解到什麼？女大生認為「可以很快看出對方的為人」，如果對方冷漠、任性、以自我為中心…這些缺點都會在一夜情後全部跑出來，比花時間約會、聊天更直接又省時。

讓大家驚訝的是，她似乎一直都是用這樣的方式來篩選男友，甚至還專門用了APP來記錄一夜情次數和對象。

大檸檬用圖（圖／翻攝自節目截圖）

連她自己都很驚訝在不知不覺中，對於一夜情的模式上癮了，因為她會陷入發生一夜情前那些男生對她百般溫柔對待和吹捧中，所以一旦結束後，恢復成原本的模式她就不能接受，想找下一個對象。

但她也發現這樣挑男友的方式似乎不是很妥當，該不該停止這樣的約炮行為，讓她很難抉擇。

在清楚事情的來龍去脈後，主持人也給出了讓大家震驚的答案：繼續按照自己的意願去做吧！因為他認為，這名女大生對於現在的約炮行為是滿意大過於擔心，如果是沒有男友的情況下，繼續這樣也沒關係。

大檸檬用圖（圖／翻攝自節目截圖）

還有更重要的一點，他認為這種事只能在追尋和成長的過程中自己覺醒，光靠別人的勸阻效用不大。

女大生自己聽完主持人的建議後，也認同：「如果哪天真的遇上了真命天子，想要為他改變時，自然會結束這樣的約炮行為。」

雖然我一直覺得約不約炮這件事，真的很看每個人的觀念和想法，會尊重但不見得會認同，既然選擇了這樣…那就好好保護好自己就好了。不過我還是想問（舉手），如果知道自己的另一伴有這樣的過去，真的能接受嗎？

粉蝨團鬧飢荒啦，一人一讚救救妮妮子(*´∀`)~♥

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