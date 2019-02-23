離線不想被臉書追蹤位置　Android、iOS分別這樣做

▲臉書（Facebook）。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

你可能不知道，大部分人每天都在使用的臉書APP，除了在用戶使用APP的期間會記錄用戶的位置外，在用戶沒使用的時候也可能會記錄你的位置。現在臉書就在其官方新聞室告訴用戶該如何阻擋這樣的行為。

據臉書官方新聞室所公布的訊息，這次主要的對象是Android系統的用戶，近日臉書已針對Android版本的臉書APP進行更新，用戶若不想在未使用臉書APP的狀況下被APP記錄位置，只要在APP內的隱私設定裡的定位服務，將新增的「Background Location」關閉即可。

▲臉書Android版本APP推出新功能。（圖／翻攝臉書官方新聞室）

據了解，這項Android版本的臉書APP的新功能將會分批更新，因此前台灣地區尚未上線，用戶可能必須再等等。而在iOS系統方面，目前並未有此新功能，須待臉書之後進行更新。但其實iOS若不想在使沒使用臉書APP時遭臉書記錄位置，可以進入iPhone本身的「設定」，進入「隱私權」中的「定位服務」，將「分享我的位置」裡的選項從「永遠」改成「使用APP期間」，或是直接改為「永不」。

臉書在官方新聞室裡提到，該公司之所以想獲取用戶的位置資訊，主要是想用來規劃活動、讓用戶在危機中標記自己、分享用戶自己愛去的地方以及辨識用戶的帳戶是否遭到入侵。