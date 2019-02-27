成功嶺「教室音響晚上就響」　軟弱班長臉慘白爆衝說真相…替代役：害怕

▲有網友說，成功嶺某間寢室內的喇叭「24小時都在播放類似像京劇的那種歌曲，音質很沙沙沙的。」（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

一名替代役退伍的網友分享在成功嶺受訓時遇到的事情，當時他和「軟弱班長」一起去關教室內發出音樂的音響，「正當我覺得怪的時候，他已經衝出來往寢室方向跑」。他後來聽班長說明原由，「真的讓我又害怕又好笑」。有分隊長分享過年留守時，寢室上鋪的蚊帳桿「自己在搖」，讓他和睡上鋪的學弟都嚇壞。

這名網友26日在「靈異公社」臉書社團發文回憶，他10多年前受訓時，替代役永遠每天跑3000公尺和在教室上課，相當無聊， 「我只記得這件撞鬼的事和我的大隊長很兇、綽號小叮噹有關…」

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原PO表示，有天和某位比較軟弱的管幹、就是一般兵的班長聊天，發現他們同一所大學畢業，所以變成不錯的朋友；某晚快要就寢，替代役可能比較鬆還在打屁聊天，又聽到同樓層大概隔6、7間教室內的音響發出音樂，「這狀況受訓這幾周來常常發生，開關接觸不良。」

▼原PO表示，他是10多年前在成功嶺受訓。（圖／翻攝成功嶺臉書）

「今天剛好軟弱管幹班長值星，他命令其它同學走去把音響關掉，其他同學不鳥軟弱班長繼續聊天」，原PO指出，軟弱班長也很無奈，只好找他一起去關音響，「我和班長走不到兩分鐘就到教室門口，他叫我進去關掉。我跟軟弱班長說，『陪你來不錯了，我不知道電燈開關在哪，要開燈再關音響太麻煩了，你自己進去關就好』。」

「瞬間我看到班長臉色慘白又無奈發抖地走進去教室，我神經大條這時才覺得好像不對勁」，原PO說，「正當我覺得怪的時候，他已經衝出來往寢室方向跑，我也莫名其妙跟著跑到寢室門口。」

後來軟弱班長才跟原PO說，「O！那台音響插頭早就壞了，白天都不能用，不知道為什麼晚上都會自己發出聲音。其他班長都命令役男去關掉，役男都沒人發現。只有我值星叫不動役男，只能自己去關，為什麼我這麼軟弱，O！！！」

▼軟弱班長叫不動其他役男，只好自己去關音響。（圖／資料照／圖中人物和新聞無關／翻攝替代役訓練班網站）



原PO表示，聽完班長說的「真的讓我又害怕又好笑」，後來幾乎每晚都看到不知情的同梯去關，「誰也有成功嶺鬼故事分享一下」？

有人指出，他受訓時的寢室在一樓，最旁邊的三寢若沒特殊狀況沒人會去睡，那間寢室內的喇叭「24小時都在播放類似像京劇的那種歌曲，音質很沙沙沙的，要注意聽才聽得到，而且越聽會讓人心裡發毛…整層樓就那個喇叭卡到，其他的都不會。」

另名分隊長回憶，過年期間和一名學弟留守中隊，晚上睡覺時，睡上鋪學弟的蚊帳桿叩叩叩在搖，「我覺得很吵看一下學弟，然後看上鋪他就停了，一閉眼又開始叩叩叩開始搖。」

「我看了幾次，我一直以為學弟在抓癢，還問一句『你很癢嗎』？」該分隊長說，「我只知道當時學弟棉被蓋到只露出眼睛，後來要去站0204的哨，學弟說要陪我，我還覺得『感心』。站哨時，學弟說其實蚊帳桿是自己在搖，那時他快嚇死了，我才打從心底發毛。」