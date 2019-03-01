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繳165元買禮物送高三學長　建中高一家長不繳費質疑不合理

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▲▼建中共有101人次申請上國外著名大學，破去年紀錄。（圖／記者張一中攝）

▲徐建國指出，「致贈高三學長禮物」的費用已延續10幾年，高一、高二生每年都繳165元，由校方代買紀念品送給高3畢業生。（圖／記者張一中攝）

記者崔至雲／台北報導

學生除了繳交學費，一學期也須繳交教科書費、家長會費、學生團體保險費等「代收代辦費」。但一名台北市建國中學高中一年級學生家長向媒體投訴指出，建中收取的「代辦費」有一項是「致贈高三學長禮物」165元，兩年合計330元，質疑不合法且不合理。

建中校長徐建國指出，「致贈高三學長禮物」的費用已延續10幾年，建中高一、高二生每年都要繳165元、合計330元，由校方代買紀念品送給高3畢業生，而當學生升上三年級後也可享有禮物。徐建國提到，禮物多是手提袋、運動毛巾等，上面也會寫上「第幾屆畢業生畢業禮物」等字樣。

請繼續往下閱讀...

▲▼建中,南海路,國旗,國慶,中華民國。（圖／記者李毓康攝）

▲一名建中高一學生家長向媒體投訴指出，建中收取「致贈高三學長禮物」165元，質疑不合法且不合理。。（圖／記者李毓康攝）

徐建國也坦言，這筆收費其實每年都會有學生家長反映，讓他滿苦惱，但經過解釋後家長都能理解，而今年高一、高二也都收費了，只有一名高一的學生家長認為這樣的收費不合理。

徐建國表示，近年校方也都開會表達希望不要再收了，但高三的學生家長就認為前2年已經付了錢，今年不收很可能沒禮物，像被「倒會」，所以喊停一直都沒成功過，除非湊齊52萬5000元的金費，把已收到的費用回給學生。

徐建國指出，其實繳費單上的各項費用都經過學生組成的班級代表大會通過，再由學務處總務處家長代表組成的代收代辦會議確認，禮物內容是由班聯會討論出來，經班代大會決議，依正常會計程序招標、開標、採買、驗收。
 

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關鍵字：學長,建中,家長,致贈高三學長禮物,代辦費

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