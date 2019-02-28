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社會 社會焦點 保障人權

老公搭上學生媽媽！互Line「北鼻」　正宮氣極爆瘦提告

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▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲老公外遇的小三，竟是自己美術教室的學生媽媽，難過到爆瘦好幾圈，決定提告求償。（圖／示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

突發中心／台北報導

一名美術老師的丈夫因經常出入老婆的美術教室，和1學生的媽媽看上眼交往。美術老師某日發現丈夫的Line對話框中，出現與學生媽媽的親暱字語，例如「北鼻」、「愛妳」、「啾啾啾」等字眼，氣得對該名學生媽媽提告侵害配偶權，並求償100萬。台北地方法院判決，美術老師獲賠30萬元。

根據判決，姚姓美術老師和王姓丈夫結婚多年，育有2名子女。王男因經常出入姚女的美術教室，認識學生家長王姓女子，王女也委託從事室內設計裝修的王男，幫忙裝修新房，2家人互動頻繁。

2016年8月，姚女在教室裡，發現王男的Line對話框中，出現與王女的對話，內容相當親暱，包括「寶貝」、「北鼻」、「啾啾啾寶貝」等，當下立即找上王女質問，但王女跑去和王男商量，如何隱瞞、否認，姚女大受打擊，瘦了好幾圈，忍不了身心煎熬，決定對王女提告求償100萬元。

王女答辯時強調，是王男拿著和姚女已簽好字的離婚證書，並表示正在辦理離婚手續，又對她展開追求，才誤認王男和妻子已經沒有婚姻關係，但她和王男僅屬「朋友」間往來，並未逾越一般社會男女正常交往行為。且姚女也未能提出牽手、親吻、出遊等直接證據，不構成侵害配偶權。

姚女的美術教室員工則作證表示，2016年7、8月間，在用電腦整理學生畫畫的照片時，發現王男尚未登出的Line帳號一直閃爍，與姚女一同查看，便發現該些親暱對話。

法官認為，姚女提供以手機翻拍的Line對話，並無疑義，又自對話中看來，一般社會生活經驗法則而言，已經與熱戀中男女無異，可見確實有親暱程度往來。而此案起訴後，王女2人雖互動較先前為冷淡，但仍維持聯繫，同樣以「北鼻」等互稱，且姚女否認與王男於此事發生前，有任何不睦，縱使有，姚女離婚前，配偶權依舊存在。因此絕王女得賠償30萬元，全案可上訴。

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關鍵字：美術,美術教室,美術老師,室內設計,裝修,老公,丈夫,小三,學生,家長,外遇,婚外情,北鼻,Line

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