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女兒被打…狠父衝校園「捅死男同學」！ 開庭辯：我靈魂沒殺人

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▲瑞安小學生被女同學父親殺害案25日開庭。（圖／翻攝自微博）

▲瑞安小學生被女同學父親殺害案25日開庭，被殺害的男童遺體迄今仍未火化。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

浙江溫州瑞安市一間國小去年9月發生一起家長殺學生案，該案25日上午9時在溫州市中級人民法院開庭審理。當天早上8時30分左右，遇難男孩的父母和爺爺奶奶，在親人的陪同下來到法院，當時還未開庭，兩位長者已全身顫抖，泣不成聲。據悉，家屬依然無法承受喪子之痛，孩子遺體尚未火化。

綜合陸媒報導，瑞安警方在2018年9月21日16時許接到報警，位於隆山小學三樓一廁所內，有小孩受傷；警方趕到現場後，迅速將36歲的林姓嫌犯逮捕。

▲家長殺學生案，抗議布條。（圖／翻攝自微博）

▲抗議布條上寫著「還我兒子，還我悲傷！」。（圖／翻攝自微博）

林嫌供稱，他的女兒因為在學校與10歲的葉姓男同學吵架，眼睛還被打傷，自己才會帶著水果刀到學校想找葉姓男同學報復，憤而用刀將他刺傷。葉童遭砍殺倒在血泊中，經全力搶救後仍不致，引起當地社會震驚。

備受關注的浙江瑞安男子殺害女兒10歲男同學一案，25日在溫州市中級人民法院開庭審理。當天上午8時30分許，遇難男孩的父母和爺爺奶奶，在親人的陪同下來到法院；當時還未開庭，不過2位8旬長者早已全身顫抖，泣不成聲。

▲遇害男童的父親受訪時泣不成聲。（圖／翻攝自微博）

▲遇害男童的父親受訪時泣不成聲。（圖／翻攝自微博）

檢方認為，被告人林某某在案發期間處於精神病緩解期，有完全刑事責任能力；被告人辯護人則認為，他是三級精神殘疾人，案發前及案發中，對自己行為無法控制。林某某則稱「我承認，人是我這個軀殼殺的，但我的靈魂沒殺人。」

據悉，儘管自去年9月21日案發至今已5月過去，但家屬依然無法承受喪子之痛，孩子遺體尚未火化。遇難男童的父親葉先生表示，他相信法律會有一個公正的結果，「等拿到判決書後才處理孩子後事」。

消息一出，在網路上引起討論。不少網友紛在社群網站微博新聞討論串下留言表示「死刑，立即執行那種，讓他靈魂永久活著」、「那把你軀殼斃了靈魂愛去哪兒去哪兒」、「槍斃你的軀殼，而你的靈魂得到永生，遺臭萬年」。

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關鍵字：瑞安殺人,瑞山隆山小學,家長,殺童,10歲男生

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