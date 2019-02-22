開學了！幫孩子保單健檢　上高中前首重住院醫療

▲孩子依照不同年齡階段有不同保單需求。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

寒假結束後，孩子回到校園，在外的時間遠比在住家的時間多，壽險公司提醒家長，可趁此時為孩子進行保單健檢，檢視既有需求以及是否有需要調整，且特別留意，孩子保單以高中作為分界點，高中以前的孩子首重住院醫療，高中以後的孩子則可補足壽險等其他保障。

依照目前保險法規範，未滿15歲以下孩童不能領取商業保險的身故保險金，因此家長在幫孩子投保時，首重的主要是意外跟醫療保障。元大人壽表示，為孩子進行保單健檢，不應盲目不斷的添購新保單，而是依孩子人生不同階段調整保障內容。

對於孩子還是處於幼童階段的家長而言，要注意小朋友的抵抗力較低，也特別好動，治療小感冒或是小擦傷的負擔還不算太大，不過若是需要住院診療，甚至手術醫療，對於普遍的家長來說，是一筆為數不小的開銷。元大人壽建議，對於未滿14歲的孩子，除了住院醫療險、手術險等相關保障，也可選購針對幼童特定傷病、骨折、食物中毒等保障項目補強的綜合險。

而當孩子已經就讀高中、大學後，則可為他檢視其他的保障是否充足。由於此階段的孩子，幾年以後就要步入社會，並成為家庭重要經濟支柱，故壽險、意外險、住院醫療險、手術險、防癌險、重大疾病險、甚至失能扶助險等保障就不可或缺，以免因風險而拖垮整個家庭。

除了檢視保額及保障內容，更要留意過去投保時填寫的資料，與現況是否相符，若有變更一定要知會保險公司進行更改，包括職業、婚姻狀況、子女人數、通訊地址、保險受益人等，以免影響契約效力與自身權益。