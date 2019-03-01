南市安平運河驚見浮屍　檢警追查身分籲民眾指認

▲台南市安平區運河路金城里活動中心旁碼頭旁海面上，被發現一具浮屍，台南市警四分局籲請家中有親友去向不明者，可與警方聯擊指認。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區運河路金城里活動中心旁碼頭旁海面上，3月1日上午9時40分許被人發現有一具浮屍，台南市消防局據報派員打撈上岸，發現死者已死亡多時，市警四分局初步查無死者身分證明文件，已採指紋送驗，並籲請家中有親友去向不明者，可與警方聯擊指認。

市警四分局指出，1日上午9時40分許，1名蔡姓民眾駕駛漁船欲出海捕魚之際，船隻剛駛離停船位置時，隨即發現海面上有一具浮屍，蔡民隨即報警處理。四分局巡邏人員邱志光、陳榮振接獲通報到場後，立即聯繫消防局119派員協助打撈及通報偵查隊鑑識人員到場勘查蒐證。

經119消防人員打撈浮屍上岸後，表示該浮屍已死亡多時，經鑑識人員現場勘驗及對死者身上穿著之衣、褲仔細搜尋後，均未發現死者身上有任何身份證明文件及相關資料。

警方依循失蹤人口系統查詢後，尚未比對出死者相關身份，暫以無名屍處理，警方依法報請檢察官相驗。警方說，死者男性，身高約170公分，身材適中，年約50-60歲（屍體浮腫難以明確認定），身著黑紅相肩夾克，夾克內側有寫姓名杜姓，但名字部分無法確定辨識，穿深色長褲未穿鞋子，身體未發現有外傷情形，訪查附近民眾均未見過死者。

目前警方除調閱監視器釐清外，也採死者指紋送刑事局比對追查其身分中。警方也呼籲家中若有親友報失蹤人口，或去向不明的民眾，可打台南市警四分局勤務中心電話（06）2954116或110電話與警方聯繫指認。