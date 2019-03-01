台南白畫賓士車搶案　歸仁警緝獲搶匪起獲改造手槍

▲台南市歸仁分局緝獲42歲姓男子，起獲改造手槍等贓證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區二空郵局前發生歹強搶徒賓士車案，歹徒並駕駛贓車在高雄鳳山區，連撞2部賓士車及3部機車後棄車逃逸，台南市歸仁分局據報派員查處，查獲42歲蔡姓犯嫌，起獲仿金牛座改造手槍，全案偵訊後依搶奪、槍砲罪嫌送辦。

警方指出，余姓被害女子於2月26日下午5時20分，駕車前往台南市仁德區二空郵局對面停車後，下車前往郵局外的提款機提款，當時發現旁邊花圃有一戴鴨舌帽的可疑男子，被害人因正在操作提款機的婦人動作太慢，她因與人有約，只好放棄提款欲駕車離去。

被害人打開車門上駕駛座，此時該名戴鴨舌帽的的歹徒，自行打開車門侵入右後座後，意圖壓制被害人，被害人受到驚嚇，跳車大喊救命，民眾趨前圍觀，歹徒即從右後座爬到駕駛座，發動搶走賓士車竄逃。被害人案發後即前往歸仁分局文賢派出所報案，警方也規定通報全國警察機關查緝該被搶贓車。

未料，歹徒搶走賓士車後，竟在26日晚上7時餘，在高市鳳山區發生車禍，連撞2部賓士車及3部機車後肇事棄車逃逸。高市文山派出所據報前往查處，發現肇事車輛是台南市警方通報的遭搶贓車，即馬上通報台南市歸仁分局警方查處。

歸仁警方案發後成立專案小組全力查緝，並調閱各相關路口監視錄影畫面，鎖定歹徒犯案前騎乘之機車，專案小組全力清查歹徒身分發現，涉案歹徒可能係重機車主同父異母之兄弟42歲蔡姓男子，專案小組成員立即清查蔡嫌的交往對象及可能落處所，隨後鎖定蔡經常出入台南市中西區新光三越百貨公司附近，於是全員前往埋伏。



警方於2月28日晚上9時許，在中西區民族路查獲蔡嫌到案，並起獲黑色賓士汽車1部（含鑰匙1串）、仿金牛座改造手槍1把、彈匣1個、子彈9顆、改造工具一批及犯案時穿著衣物。警訊中蔡嫌坦承犯案不諱，全案依搶奪及槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

為貫徹政府強化社會治安之宣誓，達成轄區「治安平穩」之目標，轄區歸仁分局長梁仁輝強調，歹徒隨機出沒偷竊搶奪財物造成民眾財物損失，危及社會秩序與人民安全，警方將持續積極查緝，淨化轄區治安。警方更呼籲民眾上下車輛應隨時提高警覺，多加注意陌生人靠近，並留意周遭可疑人事物，隨時向本分局反映，以利派員立即查處防制，共同為維護良好治安環境盡一份心力。