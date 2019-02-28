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管媽挺郭國文進國會　有管必靈

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管媽挺郭國文進國會　有管必靈(郭國文競選辦公室提供)

▲2月28日高雄市立委管碧玲幫郭國文站台。(圖／郭國文競選辦公室提供)

地方中心／綜合報導

2月28日下午，由人稱管媽的高雄市立委管碧玲，特地前來佳里幫郭國文站台加油並陪同掃街，蔡蘇秋金議員也前來一起為郭國文拉票，沿路受到民眾熱列歡迎。

管碧玲立委表示：「佳里是一個十七世紀就出現在世界舞台上面的歷史地點，西拉雅文化的重鎮，同時也是民主聖地，台南絕對不能重蹈高雄的覆轍，請選民一定要仔細挑選，我們需要的是一個真正關心在地，不是選哪種整天在台北上節目唱衰台灣的立委！請大家一定要郭國文這樣了解地方需求，顧全台灣大局的人進入立法院！」

管媽挺郭國文進國會　有管必靈(郭國文競選辦公室提供)

郭國文同時表示：「今天是228，一個台灣人要永遠記住的日子，管媽說得沒錯，佳里是民主聖地，在地的吳新榮醫師，在228時挺身而出，後來被捕，一路遭到當時政府的清算，吳醫師是地方感念的仕紳，同時從佳里醫院到新生醫院，吳新榮醫師到他的兒子，行醫濟世，除了佳里以外同樣是鹽分地帶的七股，還有一生奉獻給台灣獨立運動的黃昭堂，他們都是台灣人的典範，也是地方重要的歷史記憶。

郭國文並說明，每當想起2004年與昭堂仙一起策畫並完成「手牽手守護台灣」的活動，以台灣民意成功抵抗中國的威脅，就更體會守護台南民主，就是守護台灣民主，保證台灣的安全！」

管碧玲、郭國文二人在佳里鄉親的加油聲中，展開掃街的行程。
 

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關鍵字：郭國文,台南

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