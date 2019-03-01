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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／福建寧德推56條惠台措施　深化寧台經濟文化交流合作

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▲▼福建省廈門市。（圖／CFP）

▲福建省廈門市。（圖／CFP）

《福建》福建寧德推56條惠台措施　深化寧台經濟文化交流合作

福建寧德市台港澳辦主任林岩峰26日表示，寧德「惠台56條」措施的發布，將切實推動在寧台灣同胞、台資企業享受同等待遇，進一步推動寧台經濟社會文化融合發展，實現互利互惠。（中新社）

《北京》今年1月北京新設外商投資企業達146家　同比增近三成

北京市商務局28日透露，今年1月份，北京新設外商投資企業146家，同比增長29.2%，其中服務業新設外商投資企業佔比高達97%。（中新社）

《廣東》廣東佛山181個重大項目集中開工投產

廣東省佛山市28日舉行2019年上半年重大項目集中開工投產活動，新開工、新投產項目總計181個。今年上半年，佛山全市計劃開工重大項目111個，總投資2684.59億元（人民幣，下同），年度投資計劃610.07億元，其中產業項目66個、基礎設施項目28個、民生項目17個；計劃投產重大項目70個，總投資338.59億元，其中50%是產業項目。（新華網）

《北京》房企發力境外融資「輸血」　最高利率達到15.5%

進入2月，房企融資仍是看點，而且融資方式更加多樣化，不僅局限於公司債、短期融資、ABS（資產證券化），還包括大量的境外融資。其中在短短5天內，房企境外融資及融資計劃已經超過30億美元。機構數據顯示，2月房企境外融資計劃近90億美元。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

《安徽》安徽企業用工貧困人口再享減稅優惠

稅務總局等四部門發布的《關於進一步支持和促進重點群體創業就業有關稅收政策的通知》實施對企業招用貧困人口、失業人員等進一步調高稅收扣減定額標準，為緩解企業用工荒、鼓勵個人創業就業提供更大稅收助力。（新華網）

《天津》生態城2019年建設計劃出爐　579個項目民生佔八成

近日，中新天津生態城2019年建設計劃正式編制完成，全年計劃推進產業項目、民生項目、基礎設施及住宅項目共579個。其中，續建項目272個，新建項目168個，前期項目139個。與居民生活息息相關的基礎設施及民生項目佔項目總數的八成，將進一步提升居民幸福指數。（新華網）

《湖北》武漢支持企業總部落戶發展　單項最高年獎2000萬元

武漢市27日召開關於支持總部企業發展實施辦法（試行）新聞發布會，從今年開始該市支持總部企業發展獎勵將提質擴面，單項最高可年獎2000萬元（人民幣）。（中新社）

《上海》上海率先試點離境退稅「即買即退」　首月開具12份申請單

近日，離境退稅「即買即退」便利服務在上海試點落地。試運行首月，上海市首批三家「即買即退」試點商店已成功向來自日本、澳大利亞等地旅客開具12份申請單，退稅物品銷售額共7.1萬元（人民幣，下同），為旅客當場辦理退付款約6500元。（新華網）

▼上海。（圖／CFP）

▲▼上海。（圖／CFP）

ET快訊
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