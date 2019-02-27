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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／福建最大金融綜合體將在廈門落成　計劃6月底完工

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▲▼福建省。（圖／CFP）

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》福建最大金融綜合體將在廈門落成　計劃6月底完工

今年6月底，福建省規模最大、檔次最高的大型金融綜合體項目—海西金谷廣場即將落成。作為廈門的中心城區，思明區持續打造一流營商環境，助推高質量發展落實赶超。近年來，思明區持續加快海西金谷廣場項目建設，並積極推動高質量招商，促進思明總部經濟發展，打造本島東部總部經濟聚集區。（中新社）

《重慶》針對建設施工生產安全問題　重慶今年將開展5輪次「建安」行動

為有效遏制全市建設施工領域生產安全事故，從今年3月1日開始，市政府安委會將組織市住房城鄉建委、市交通局、市水利局等部門在全市建設施工領域開展「建安」系列集中執法行動。據悉，2018年，全市建設施工生產安全事故比2017年增加了3.7個百分點，僅次於交通運輸領域。因此，如何破解建設施工生產安全形勢的被動局面成為全市安全工作的重點。（中新社）

《安徽》2019年安徽省企業技術中心認定展開

2019年省企業技術中心遴选和推薦工作正在展開，各市應於5月10日前報送申請材料。開展此項工作的目的是促進安徽省企業技術中心建設，充分發揮企業技術中心在建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系中的重要作用。（新華網）

《上海》滬企亮出參與全球5G競爭「中國芯」

隨著第五代移動通信技術（5G）時代的日益臨近，中國集成電路企業相繼展示其研發成果。北京時間26日晚上8時，上海芯片設計企業紫光展銳在世界移動通信大會上發布了5G通信技術平台「馬卡魯」及其首款5G基帶芯片「春藤510」。這是繼華為發布國內首款5G芯片後，我國企業自主研發成功的第二款5G芯片。（新華網）

▼上海市。（圖／CFP）

▲▼上海市。（圖／CFP）

《湖北》湖北下硬任務：38.38億欠款年內「清零」

2月26日，全國清理拖欠民營企業中小企業賬款電視電話會議舉行。湖北分會場傳出消息，一場「清零」攻堅戰已在全省展開，全省相關欠款年底前將全部清償完畢。（新華網）

《北京》增值稅小微優惠新政實施首月納稅人喜迎稅收「紅包」

北京尚行誠達人力資源管理顧問有限公司是本市海淀區一戶小規模納稅人，季度收入在30萬元以下，按照2019年執行的減稅降費新政策，企業將無需再繳納增值稅。企業財務負責人楊樹群說：「看到國家又把小微企業的優惠額度提高了，這真的是太好了！據我們大致測算，2019年因為這個政策我們公司應該能少繳納2萬元左右的增值稅，這對企業來說是很大的鼓勵！」（中新社）

《四川》2019年四川700個重點項目名單印發7條鐵路計劃開建

四川省發展改革委日前印發2019年全省700個重點項目名單，其中續建項目476個，計劃新開工項目224個。社會普遍關注的成南達萬、重慶至昆明、成都至自貢、川藏鐵路（雅安至林芝段）、西寧至成都、漢巴南城際、都江堰至四姑娘山軌道交通等7條鐵路計劃開工建設。（新華網）

《北京》北京與河北「北三縣」簽約52個項目意向投資額超300億元

北京市政府部門以及在京企業、行業協會、產業聯盟等26日與河北省廊坊市「北三縣」在產業、公共服務、科技創新等領域簽約52個項目，意向投資額超過300億元。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

ET快訊
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