　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／大陸網民數達8.29億　月入9300至2.3萬佔比最高

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸網民規模超過8億！　手機上網比率高達98.3％。（圖／CFP）

農村地區網路普及率為38.4%，較2017年底提升3.0個百分點。（圖／CFP）

《北京》大陸網民數達8.29億　月入9300至2.3萬群體佔比最高

截至2018年12月，大陸網民規模達8.29億，全年新增網民5653萬，網路普及率為59.6%；手機網民規模達8.17億，全年新增手機網民6433萬；農村網民規模達2.22億，佔整體網民的26.7%。此外，月收入在人民幣2001至5000元（約新台幣9300元至2.3萬元）的群體佔比最高，為36.7%。（中新社）

《天津》近600億元京企投資涌入天津開發區

天津開發區2018年共引進投資方來自北京的企業453家，認繳註冊資金合計約597億元人民幣，佔該年全部招商項目總數的40.2%。天津開發區實際利用內、外資分別完成289億元和11億元（美元），新註冊外資企業147家，新註冊內資企業5322家。此外，一汽大眾天津分公司、TOYOTA新一線等投資規模超10億人民幣的項目先後竣工投產。（新華社）

《北京》央行：2019年要控制重點領域信用風險

人民銀行2019年金融穩定工作會議近日召開。會議指出，2019年要平衡好穩增長和防風險的關係，控制重點領域信用風險；穩妥化解影子銀行風險，推動金融機搆資產管理業務有序整改和平穩轉型；清理整頓金融秩序，堅決打擊非法金融機搆和非法金融活動等。（人民日報）

《山東》 濟南114個重點項目集中開工

濟南市27日舉行2019年 「聚力項目建設 加速動能轉換」重點項目春季集中開工活動。濟南確定了270個市級重點建設項目，總投資1.16兆元人民幣，年度計劃投資突破3000億元人民幣，是近年來市級重點項目總投資和年度計劃投資規模最大的一年。（人民日報）

▼山東省濟南市（圖／CFP）

▲▼山東省,濟南市（圖／CFP）

《海南》今年加快推動「海澄文」經濟圈

海南統籌區域、城鄉和陸海發展，協調發展新格局逐步形成，2019計劃加快推動「海澄文」一體化綜合經濟圈全面融合發展，打造全省交通樞紐、現代服務業與高新技術產業集聚區、創新創業與綠色發展示范區；著力促進「大三亞」旅遊經濟圈產業融合發展；引導東西兩翼協同發展，西部以儋州為中心城市，重點打造國際能源交易中心、臨港產業聚集區和人文旅遊區等。（海南日報）

《福建》財政四項措施提升失業人員就業能力

福建省級財政採取四項措施，通過豐富技能培訓、扶持失業困難群體、放寬技能提升補貼和擴大就業見習補貼范圍，加大對失業人員再就業培訓力度。其中，1月1日起，將就業見習補貼范圍由離校2年內未就業大中專（含技校）畢業生擴展至16至24歲失業青年，就業見習時長由3至6個月擴展至3至12個月，並適當提高補貼標準。（福建日報）

《天津》頁岩油勘探開發突破　大港油田形成億噸級增儲

截至2月27日，大港油田頁岩油水平井官東1701H井、官東1702H井已自噴超260天，原油日產穩定在20—30立方公尺，已形成億噸級增儲，標志著大陸在渤海灣盆地實現陸相頁岩油工業化開發。（人民日報）

《上海》共登記463.3萬外來務工人員　平均年齡32歲

據人社局的數據顯示，目前辦理就業登記的外來務工人員已經達到463.3萬人，而市農民工工作領導小組辦公室的數據指出，外來務工人員平均年齡僅為32歲，新生代成為不折不扣的主體。此外，有大專及以上學歷的約佔37.8%，2013年同期該比例僅為21.4%，5年時間幾乎翻了一倍。（東方網）

▼服務業取代製造業成為外來人員選擇職位的變化趨勢。（圖／CFP）

▲下班,周休,上班族,星期五,休假。（圖／CFP）

ET快訊
快訊／台灣石化林園煉油廠爆炸！火煙直竄遮天　警消搶救1人送醫
最辣熟女新婚才2週！秒po半裸交纏小鮮肉照
婆媳不合！1600萬元遺產全送外人　媳婦怒提告討回敗陣
半夜餵奶起爭執她哭鬧「我很累」　20歲男掐死18歲妻

關鍵字：華聞快遞,網民,京企投資,天津開發區,信用風險,海澄文,大三亞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／大陸網民數達8.29億　月入9300至2.3萬佔比最高

陸2018年增5千萬網民「學生最多」　一週平均上網27小時

陸海軍建軍70周年　4月23日將舉辦「多國海軍活動」

大陸與英國科學家聯手　科研報告：黑木耳能「抗癌防老」

快訊／北韓外務省副相李吉成今訪華　就兩國關係交換意見

美軍頻入南海「自由行動」　陸國防部：航行非「橫行」不能違法

川普孫女、孫子向習近平拜年　全中文唱「24節氣歌」被讚可愛

5G手機將比4G更便宜！　中國聯通研究院：明年就會降價

「兩會」經典花絮一籮筐！　記者翻白眼、成龍快閃求饒

印巴衝突致川航被迫返程　空中盤旋4小時轉32圈

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

台中夜店鬥毆安管跳車頂猛K　拿滅火器狂噴...3車損9人送醫

張彬彬：妳這是在玩火　酒後吻上林依晨「超酥麻」

《炮仔聲》超渣劇情真實上演　釣出男星「神回覆」笑翻

《POKÉMON 名偵探皮卡丘》全新預告

《東宮》渣男主被咒孤獨終老　甜虐交加「雙結局」網暴動

華聞快遞／大陸網民數達8.29億　月入9300至2.3萬佔比最高

陸2018年增5千萬網民「學生最多」　一週平均上網27小時

陸海軍建軍70周年　4月23日將舉辦「多國海軍活動」

大陸與英國科學家聯手　科研報告：黑木耳能「抗癌防老」

快訊／北韓外務省副相李吉成今訪華　就兩國關係交換意見

美軍頻入南海「自由行動」　陸國防部：航行非「橫行」不能違法

川普孫女、孫子向習近平拜年　全中文唱「24節氣歌」被讚可愛

5G手機將比4G更便宜！　中國聯通研究院：明年就會降價

「兩會」經典花絮一籮筐！　記者翻白眼、成龍快閃求饒

印巴衝突致川航被迫返程　空中盤旋4小時轉32圈

法醫「死了怎麼找我」下秒鬧靈異　謝震武變臉：別鬧了

廚餘桶驚見女嬰屍／關鍵黑衣男曝光！手拎黑色塑膠袋西門町丟包

綠軍慘輸暴龍厄文表情茫然　美名嘴斷言他今夏必離開波士頓

巴黎時裝周／LANVIN新主帥上陣大受好評　張鈞甯白洋裝融進雕像

病危都沒出現！3天後1600萬遺產飛了...媳婦氣炸告人　486先生：哪來的勇氣

川金二會破局　青瓦台時隔3hrs發聲：遺憾但「比過去都有意義」

UBA／漫長復健300多天　韓杰諭過得掙扎

快訊／台灣石化林園煉油廠爆炸！火煙直竄遮天　警消搶救1人送醫

LINE帳號好友群組不怕消失了　換機前先做好3動作

美艦穿台海、轟6共機擾台　嚴德發火速視導北部桃園駐軍

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

大陸熱門新聞

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方..

20歲男餵奶掐死18歲妻：下輩..

獨留家中！3歲童「爬出5F防盜..

貓咪「割雙眼皮」後眼睛腫成核桃

妻被蛇仙附體　夫為驅邪將其鞭死

古代被處裸刑三大美女...下場..

談和平統一 國台辦：台灣永保太..

距今2.48億年！湖北發現卡洛..

嘴硬貓奴憂「胖胖橘」　秒大哭認..

與丈夫大吵！媽媽抱孩子31樓丟..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

台青談惠台：路鋪好了就開始戰鬥

深情男往返4千公里接女友治病

清新妹相親　2人愛犬卻意外脫單

更多熱門

相關新聞

陸稅務總局：新政策下小微企實際稅負從10％降至5％

國家稅務總局所得稅司副司長劉寶柱透露，按照新規定，小型微利企業的實際稅負將從原來的10％降至5％，稅負比原來降低一半。他還表示，假設單位的效益越來越好，年應納稅所得額超過100萬人民幣，按照原來的規定是不能再享受優惠政策，如今只要不超過300萬人民幣「仍然適用優惠政策」。

福建最大金融綜合體將在廈門落成

陸31個省區市全部頂格減徵「六稅兩費」

江西定下2019年脫貧新目標

華聞快遞／兩市成交額破兆　三大股指均漲逾5%

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

情侶搭郵輪大遲到　船長見到秒開走

第一次出國　他桃機撿到7碗泡麵

紅色福特佔用車庫　屋主暴怒鎖門

戴耳機睡覺！國二男起床「世界變安靜」

《還願》杜家「屋內藏恐怖死字」

兒狂傳訊息：好想你！過世母回覆了

星巴克貓爪杯讓5萬人驚呆！官方回應

印度擊落巴國F16　雙方1天3機毀

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商人選

送小孩校門口驚見「國際級男神」

即／新竹上吊送煞開始！道長請出稻草人

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知爸媽

勝利遭審8hrs憔悴離開警局　韓網罵翻

「真心覺得在台灣帶小孩很難」　她說出媽媽心聲

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

更多

最夯影音

更多

張景嵐爆分手小煜！　「想說服他追隨妙禪」毀3年情

陳其邁直播《還願》狂湧5.3萬人　現實門後「碰3聲」...4男嚇爆尖叫

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

沒有前鏡頭、拍照濾鏡開超強 智障型→智慧型手機10年挑戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面