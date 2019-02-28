華聞快遞／大陸網民數達8.29億　月入9300至2.3萬佔比最高

▲農村地區網路普及率為38.4%，較2017年底提升3.0個百分點。（圖／CFP）

《北京》大陸網民數達8.29億 月入9300至2.3萬群體佔比最高

截至2018年12月，大陸網民規模達8.29億，全年新增網民5653萬，網路普及率為59.6%；手機網民規模達8.17億，全年新增手機網民6433萬；農村網民規模達2.22億，佔整體網民的26.7%。此外，月收入在人民幣2001至5000元（約新台幣9300元至2.3萬元）的群體佔比最高，為36.7%。（中新社）

《天津》近600億元京企投資涌入天津開發區

天津開發區2018年共引進投資方來自北京的企業453家，認繳註冊資金合計約597億元人民幣，佔該年全部招商項目總數的40.2%。天津開發區實際利用內、外資分別完成289億元和11億元（美元），新註冊外資企業147家，新註冊內資企業5322家。此外，一汽大眾天津分公司、TOYOTA新一線等投資規模超10億人民幣的項目先後竣工投產。（新華社）

《北京》央行：2019年要控制重點領域信用風險

人民銀行2019年金融穩定工作會議近日召開。會議指出，2019年要平衡好穩增長和防風險的關係，控制重點領域信用風險；穩妥化解影子銀行風險，推動金融機搆資產管理業務有序整改和平穩轉型；清理整頓金融秩序，堅決打擊非法金融機搆和非法金融活動等。（人民日報）

《山東》 濟南114個重點項目集中開工

濟南市27日舉行2019年 「聚力項目建設 加速動能轉換」重點項目春季集中開工活動。濟南確定了270個市級重點建設項目，總投資1.16兆元人民幣，年度計劃投資突破3000億元人民幣，是近年來市級重點項目總投資和年度計劃投資規模最大的一年。（人民日報）

▼山東省濟南市（圖／CFP）

《海南》今年加快推動「海澄文」經濟圈

海南統籌區域、城鄉和陸海發展，協調發展新格局逐步形成，2019計劃加快推動「海澄文」一體化綜合經濟圈全面融合發展，打造全省交通樞紐、現代服務業與高新技術產業集聚區、創新創業與綠色發展示范區；著力促進「大三亞」旅遊經濟圈產業融合發展；引導東西兩翼協同發展，西部以儋州為中心城市，重點打造國際能源交易中心、臨港產業聚集區和人文旅遊區等。（海南日報）

《福建》財政四項措施提升失業人員就業能力

福建省級財政採取四項措施，通過豐富技能培訓、扶持失業困難群體、放寬技能提升補貼和擴大就業見習補貼范圍，加大對失業人員再就業培訓力度。其中，1月1日起，將就業見習補貼范圍由離校2年內未就業大中專（含技校）畢業生擴展至16至24歲失業青年，就業見習時長由3至6個月擴展至3至12個月，並適當提高補貼標準。（福建日報）

《天津》頁岩油勘探開發突破 大港油田形成億噸級增儲

截至2月27日，大港油田頁岩油水平井官東1701H井、官東1702H井已自噴超260天，原油日產穩定在20—30立方公尺，已形成億噸級增儲，標志著大陸在渤海灣盆地實現陸相頁岩油工業化開發。（人民日報）

《上海》共登記463.3萬外來務工人員 平均年齡32歲

據人社局的數據顯示，目前辦理就業登記的外來務工人員已經達到463.3萬人，而市農民工工作領導小組辦公室的數據指出，外來務工人員平均年齡僅為32歲，新生代成為不折不扣的主體。此外，有大專及以上學歷的約佔37.8%，2013年同期該比例僅為21.4%，5年時間幾乎翻了一倍。（東方網）

▼服務業取代製造業成為外來人員選擇職位的變化趨勢。（圖／CFP）