華聞快遞／陸稅務總局：新政策下小微企實際稅負從10％降至5％

▲大陸國家稅務總局。（圖／CFP）



《北京》陸稅務總局：新政策下小微企實際稅負從10％降至5％

國家稅務總局所得稅司副司長劉寶柱透露，按照新規定，小型微利企業的實際稅負將從原來的10％降至5％，稅負比原來降低一半。他還表示，假設單位的效益越來越好，年應納稅所得額超過100萬人民幣，按照原來的規定是不能再享受優惠政策，如今只要不超過300萬人民幣「仍然適用優惠政策」。（中新社）

《遼寧》大連商品交易所引入境外個人客戶參與鐵礦石期貨交易

大連商品交易所26日發布通知，允許境外個人客戶參與鐵礦石期貨交易，自通知發布之日起正式實施。相關市場人士認為，此次鐵礦石期貨引入境外個人客戶，將會拓展境外市場參與度，對於豐富鐵礦石期貨市場參與者類型、提高鐵礦石期貨價格的國際影響力、深化期貨市場對外開放具有積極意義。（大連商品交易所官網）

《山東》山東濰坊推出20條具體措施 支持醫藥事業發展

山東省濰坊市出台《關於深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新發展的實施意見》20條具體措施，提出優先發展生物製藥、提升發展醫療器械、創新發展化學製藥、傳承發展中藥產業，力爭成為省內重要的醫藥產業研發、生產和流通基地的發展目標。（新華社）

《北京》陸國家退役軍人服務中心北京掛牌成立

大陸國家退役軍人服務中心26日在北京掛牌成立，該中心主要承擔退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障等事務性工作。退役軍人事務部負責人介紹，組建國家退役軍人服務中心是貫徹習近平總書記重要指示精神，同時也是落實中央決策部署的重大舉措，對於加強退役軍人工作力量、提升退役軍人服務保障水平具有重要意義。（人民網）

▼國家退役軍人服務中心。（圖／翻攝自人民網）

《黑龍江》黑龍江雙鴨山市發現超大型石墨礦 價值超過千億人民幣

黑龍江雙鴨山市日前發現一處大鱗片晶質石墨礦，該礦床具備儲量大、易開採、成本低特點，經過評估「潛在經濟價值可超過千億人民幣」。黑龍江省自然資源廳相關負責人指出，新礦床的發現為培育新產品、推動石墨產業持續發展「提供重要資源保障」，有助於加快推進資源型省份轉型。（人民網）

《北京》北京52個項目落地廊坊北三縣 投資額超過300億人民幣

北京市發展改革委（北京市委市政府京津冀協同辦）、河北省發展改革委（河北省京津冀協同辦）、廊坊市人民政府、通州區人民政府共同主辦的北京市與廊坊北三縣項目推介洽談會26日在廊坊市大廠回族自治縣舉行。北京市與廊坊北三縣簽署52個項目，意向企業超過50家，意向投資超過300億人民幣。（人民網）

《江蘇》南京房價基本平穩 今年全市預計上市樓盤達196家

根據國家統計局數據，今年1月南京新房價格環比上漲0.8%，同比上漲1.7%。從交易量來看，今年南京樓市成交量出現下滑，延續2018年成交「退潮」態勢。房天下數據研究中心的數據顯示，今年1月南京市區二手房成交4912套，環比2018年12月下跌5.34%，同比2018年1月下跌17.07%。（新華社）

《雲南》雲南建設防震減災工程 未來5年「每年投資3億人民幣」

2019年雲南全省民政工作會議25日在昆明召開，會中提到，全省未來5年將每年安排3億人民幣專項資金，用於繼續支持實施預防和處置地震災害能力建設10項重點工程、防災應急「三小工程」和應急避難場所建設。（中新社）

▼雲南大理的櫻花。（圖／CFP）