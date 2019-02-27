　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／陸稅務總局：新政策下小微企實際稅負從10％降至5％

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國國家稅務總局。（圖／CFP）

▲大陸國家稅務總局。（圖／CFP）

《北京》陸稅務總局：新政策下小微企實際稅負從10％降至5％

國家稅務總局所得稅司副司長劉寶柱透露，按照新規定，小型微利企業的實際稅負將從原來的10％降至5％，稅負比原來降低一半。他還表示，假設單位的效益越來越好，年應納稅所得額超過100萬人民幣，按照原來的規定是不能再享受優惠政策，如今只要不超過300萬人民幣「仍然適用優惠政策」。（中新社）

《遼寧》大連商品交易所引入境外個人客戶參與鐵礦石期貨交易

大連商品交易所26日發布通知，允許境外個人客戶參與鐵礦石期貨交易，自通知發布之日起正式實施。相關市場人士認為，此次鐵礦石期貨引入境外個人客戶，將會拓展境外市場參與度，對於豐富鐵礦石期貨市場參與者類型、提高鐵礦石期貨價格的國際影響力、深化期貨市場對外開放具有積極意義。（大連商品交易所官網）

《山東》山東濰坊推出20條具體措施　支持醫藥事業發展

山東省濰坊市出台《關於深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新發展的實施意見》20條具體措施，提出優先發展生物製藥、提升發展醫療器械、創新發展化學製藥、傳承發展中藥產業，力爭成為省內重要的醫藥產業研發、生產和流通基地的發展目標。（新華社）

《北京》陸國家退役軍人服務中心北京掛牌成立

大陸國家退役軍人服務中心26日在北京掛牌成立，該中心主要承擔退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權益保障等事務性工作。退役軍人事務部負責人介紹，組建國家退役軍人服務中心是貫徹習近平總書記重要指示精神，同時也是落實中央決策部署的重大舉措，對於加強退役軍人工作力量、提升退役軍人服務保障水平具有重要意義。（人民網）

▼國家退役軍人服務中心。（圖／翻攝自人民網）

▲中國國家稅務總局。（圖／CFP）

《黑龍江》黑龍江雙鴨山市發現超大型石墨礦　價值超過千億人民幣

黑龍江雙鴨山市日前發現一處大鱗片晶質石墨礦，該礦床具備儲量大、易開採、成本低特點，經過評估「潛在經濟價值可超過千億人民幣」。黑龍江省自然資源廳相關負責人指出，新礦床的發現為培育新產品、推動石墨產業持續發展「提供重要資源保障」，有助於加快推進資源型省份轉型。（人民網）

《北京》北京52個項目落地廊坊北三縣　投資額超過300億人民幣

北京市發展改革委（北京市委市政府京津冀協同辦）、河北省發展改革委（河北省京津冀協同辦）、廊坊市人民政府、通州區人民政府共同主辦的北京市與廊坊北三縣項目推介洽談會26日在廊坊市大廠回族自治縣舉行。北京市與廊坊北三縣簽署52個項目，意向企業超過50家，意向投資超過300億人民幣。（人民網）

《江蘇》南京房價基本平穩　今年全市預計上市樓盤達196家

根據國家統計局數據，今年1月南京新房價格環比上漲0.8%，同比上漲1.7%。從交易量來看，今年南京樓市成交量出現下滑，延續2018年成交「退潮」態勢。房天下數據研究中心的數據顯示，今年1月南京市區二手房成交4912套，環比2018年12月下跌5.34%，同比2018年1月下跌17.07%。（新華社）

《雲南》雲南建設防震減災工程　未來5年「每年投資3億人民幣」

2019年雲南全省民政工作會議25日在昆明召開，會中提到，全省未來5年將每年安排3億人民幣專項資金，用於繼續支持實施預防和處置地震災害能力建設10項重點工程、防災應急「三小工程」和應急避難場所建設。（中新社）

▼雲南大理的櫻花。（圖／CFP）

中國櫻花,大陸櫻花,雲南大理,櫻花（圖／CFP）

ET快訊
快訊／國民黨總統初選機制出爐　民調、黨員投票「7：3」
「酒駕累犯致死」最重可判死刑！法務部公布修法祭重罰
約好看電影！老公1封訊息秒溜出門　她看Line氣炸：7女2男

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／重慶去年新增台資項目79個　實際利用台資同比增長逾六成

華聞快遞／上海今年計劃新增保障性住房6萬套

華聞快遞／湖北稅務系統2018年辦理各項稅收減免5400億元

華聞快遞／國務院：全面推進北京市服務業擴大開放綜合試點

貓咪「割雙眼皮」眼睛腫成核桃！寵物醫美還有拉皮、拔指甲...

超慘單身狗！他與清新妹相親不來電　2人愛犬卻意外脫單

5G網路全覆蓋　2019大陸全國「兩會新聞中心」正式啟用

「全世界都放棄妳，我也要救妳」　深情男往返4千公里接女友治病

31項惠台措施屆滿周年　陸委會千字長文反擊「利中促統」

華聞快遞／陸稅務總局：新政策下小微企實際稅負從10％降至5％

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

40年首見！深夜誤闖1米6窄巷　門貼牆車主搖窗「密室脫逃」

Gail《心花開》唱太好　李千那：我爸說比我還好聽

親姐姐跟好兄弟親密接吻歐巴弟嚇傻衝樓上：什麼情況

小鬼《玩很大》選新歡了！　 鬼嫂「第一次節目爆哭」：心情超不好

「住宅轉租新制」6／1上路　消保處：電費、押金上限全改

貓咪「割雙眼皮」眼睛腫成核桃！寵物醫美還有拉皮、拔指甲...

超慘單身狗！他與清新妹相親不來電　2人愛犬卻意外脫單

5G網路全覆蓋　2019大陸全國「兩會新聞中心」正式啟用

「全世界都放棄妳，我也要救妳」　深情男往返4千公里接女友治病

31項惠台措施屆滿周年　陸委會千字長文反擊「利中促統」

華聞快遞／陸稅務總局：新政策下小微企實際稅負從10％降至5％

影／韓國瑜「愛情產業鏈」成了！　高雄婚慶代表赴福建簽署合作協議

「剝光衣服示眾再斬首」！古代被處裸刑三大美女...下場悽慘無比

談金馬供水供電　國台辦：福建省初步完成研究規劃「已做好前期準備」

《還願》在陸下架　國台辦：依法管理，很正常

光華高中南北勇奪燈王　讓全台亮晶晶

《放牛班的春天》接班人！500人海選天才童星「開口就贏了」

南亞科發現金股利7.15元　歷史新高、殖利率達11.4%

冬山客運班次異動民眾不便　陳歐珀協調有成

為顧阿嬷辭電子公司工作　阿嬤過世一個月孝孫女莫名葬身火窟

高雄愛情產業鍊總顧問4月訪高雄　首創亞洲「瓊瑤小說宴」

北韓最稱職「金秘書」！下車巡視、遞菸灰缸　金與正超能幹

影片曝光！公車駛離猛追跌倒遭車輪輾斃　司機：沒發現他要上車

陳冲病癒馬不停蹄　提出宗教團體納入財團法人法規範

永和店面「做一家倒一家」！正義哥神秘紙條揭秘辛：你會例外嗎

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

大陸熱門新聞

談和平統一 國台辦：台灣永保太..

他緊貼砂石車　下一秒當場遭輾斃

與丈夫大吵！媽媽抱孩子31樓丟..

女兒被打　狠父衝校園捅死男童

陸星巴克貓爪杯開賣　代購一個6..

他走前一扔…2分鐘後麻辣鍋「炸..

古代被處裸刑三大美女...下場..

抽中新車！他當天兌獎卻變「這個..

前女友約他上山脫光　被打劫4...

作業沒寫完挨罵　14歲女逃13..

點破！　國台辦前副主任：國民黨..

午休吃飯！他忙招呼客人卻被客訴

兩岸婚慶代表就「愛情產業鏈」簽..

擴大交流　沙國各學校將開漢語課

更多熱門

相關新聞

福建最大金融綜合體將在廈門落成

今年6月底，福建省規模最大、檔次最高的大型金融綜合體項目—海西金谷廣場即將落成。作為廈門的中心城區，思明區持續打造一流營商環境，助推高質量發展落實赶超。近年來，思明區持續加快海西金谷廣場項目建設，並積極推動高質量招商，促進思明總部經濟發展，打造本島東部總部經濟聚集區。

陸31個省區市全部頂格減徵「六稅兩費」

江西定下2019年脫貧新目標

華聞快遞／兩市成交額破兆　三大股指均漲逾5%

上海今年擬新增保障性住房6萬套

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

新竹今晚「送肉粽」　路線地點曝光

醫生切除子宮救產婦！斷後被丈夫飆罵

舒跑加春藥想和妻炒飯　姪女口渴全喝光

議員偷情小三13年　扶不了正燒炭尋短

張景嵐爆分手小煜　3年感情因妙禪生變

修杰楷「400萬特斯拉」座椅全是純白色！豪華內裝曝光

騎車幫病女拿藥！苗栗男被大貨車拖輾爆慘死

老外沒健保掛急診　帳單讓他傻眼

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

竹北今晚送肉粽　網教戰「迴避」

車床小男友月入10萬「悲劇分手」她怒剁9袋屍

《玩很大》嘉賓女神溫泉照流出！

女剁骨分屍小鮮肉　卻在逆向轉彎露餡

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

更多

最夯影音

更多

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面