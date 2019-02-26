華聞快遞／陸31個省區市全部頂格減徵「六稅兩費」

▲北京國家稅務總局。（圖／CFP）

《北京》陸31個省區市全部頂格減徵「六稅兩費」

大陸31個省、自治區、直轄市截至目前均已發文明確，小微企業「六稅兩費」按50％幅度頂格減徵。大連、青島、寧波、廈門、深圳5個計劃單列市按照本省規定執行。上海財經大學公共政策與治理研究院院長胡怡建認為，各地根據自身經濟發展情況頂格減徵「六稅兩費」，將進一步減輕市場主體負擔，對促進經濟轉型升級、增強應對經濟下行壓力挑戰能力、助推經濟實現高質量發展具有重要意義。（人民網）

《江西》江西2021年智能快件箱將覆蓋85%城市住宅小區

江西省發布《江西省進一步激發商貿消費潛力促進商貿消費升級三年行動方案（2019－2021年）》，將實施「互聯網＋商貿物流」行動，推廣「網訂店取」、「網訂店送」等新模式，完善社區智能快件箱等末端服務設施，到了2021年全省城市住宅小區智能快件箱覆蓋率達到85%。（新華社）

《北京》人社部等兩部門：工程技​​術人才評價實行學術不端「一票否決」

人社部、工信部印發《關於深化工程技術人才職稱制度改革的指導意見》，完善工程技術人才評價標準，要求堅持德才兼備、以德為先，重點考察工程技術人才的職業道德，將對學術不端行為實行「一票否決」。（中新社）

《新疆》中石化創亞洲陸上鑽井最深紀錄 相當「鑿穿喜馬拉雅山主峰」

中國石化西北油田所屬的順北油氣田順北鷹1井日前完鑽井深8588公尺，創亞洲陸上鑽井最深紀錄。這一深度相當於從8844公尺的喜馬拉雅山主峰峰頂鑿穿至山腳，同時標誌著中國已經掌握世界先進的超深井鑽井技術。順北油田位於塔里木盆地中西部，這是中國石化在碳酸鹽岩海相石油勘探的新發現，資源量達到17億噸，其中石油12億噸、天然氣5000億方。（中新社）

▼順北油氣田順北鷹1井。（圖／翻攝自中新社）

《北京》陸渤海探明千億方大型凝析氣田

中國海洋石油公司在渤海的天然氣勘探獲得重大突破，渤海油田渤中19-6凝析氣田天然氣探明地質儲量超過千億方，凝析油探明地質儲量超過億方。中國海洋石油公司董事長楊華表示，渤中19-6氣田的成功發現「打開了富油型盆地天然氣勘探的新局面」，落實新的油氣富集區帶。（新華社）

《北京》中央企業已按時完成清欠工作階段性目標

國務院國資委透露，央企清欠工作已按時完成階段性目標任務。截至1月底，拖欠農民工工資8.2億人民幣已全部清零；拖欠民營企業賬款已清償839億人民幣，清欠進度75.2％。國資委下一步將督促監管的央企在6月底前清償剩餘全部無分歧賬款。（人民網）

《江蘇》江蘇推農村河道管護辦法 全面落實「河長制」

江蘇省政府辦公廳印發《江蘇省農村河道管護辦法》，明確農村河道分級分段設立河長，縣級人民政府推行河道、道路、綠化、垃圾、公共設施綜合管護模式。據了解，江蘇水域面積佔全省土地面積的16.9%。全省共有縣級河道2141條；鄉級河道21803條。在推動城鄉融合發展的過程中，農村河道亂占、亂採、亂堆、亂建等現象時有發生。（人民網）

《北京》中國疾控中心：國家免疫規劃疫苗接種率保持在90%以上

中國疾控中心主任高福透露，國家免疫規劃疫苗的接種率持續保持在90％以上；針對近年來的問題疫苗事件，官方專門成立國家免疫規劃工作組，分門別類進行分析。他進一步解釋，接種疫苗是預防傳染病最有效、最經濟的方式，目前國家疫苗整體安全有效、質量可控，公眾應有信心。（新華社）

▼孩童接種疫苗。（圖／CFP）