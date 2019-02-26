　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／陸31個省區市全部頂格減徵「六稅兩費」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北京國家稅務總局。（圖／CFP）

▲北京國家稅務總局。（圖／CFP）

《北京》陸31個省區市全部頂格減徵「六稅兩費」

大陸31個省、自治區、直轄市截至目前均已發文明確，小微企業「六稅兩費」按50％幅度頂格減徵。大連、青島、寧波、廈門、深圳5個計劃單列市按照本省規定執行。上海財經大學公共政策與治理研究院院長胡怡建認為，各地根據自身經濟發展情況頂格減徵「六稅兩費」，將進一步減輕市場主體負擔，對促進經濟轉型升級、增強應對經濟下行壓力挑戰能力、助推經濟實現高質量發展具有重要意義。（人民網）

《江西》江西2021年智能快件箱將覆蓋85%城市住宅小區

江西省發布《江西省進一步激發商貿消費潛力促進商貿消費升級三年行動方案（2019－2021年）》，將實施「互聯網＋商貿物流」行動，推廣「網訂店取」、「網訂店送」等新模式，完善社區智能快件箱等末端服務設施，到了2021年全省城市住宅小區智能快件箱覆蓋率達到85%。（新華社）

《北京》人社部等兩部門：工程技​​術人才評價實行學術不端「一票否決」

人社部、工信部印發《關於深化工程技術人才職稱制度改革的指導意見》，完善工程技術人才評價標準，要求堅持德才兼備、以德為先，重點考察工程技術人才的職業道德，將對學術不端行為實行「一票否決」。（中新社）

《新疆》中石化創亞洲陸上鑽井最深紀錄　相當「鑿穿喜馬拉雅山主峰」

中國石化西北油田所屬的順北油氣田順北鷹1井日前完鑽井深8588公尺，創亞洲陸上鑽井最深紀錄。這一深度相當於從8844公尺的喜馬拉雅山主峰峰頂鑿穿至山腳，同時標誌著中國已經掌握世界先進的超深井鑽井技術。順北油田位於塔里木盆地中西部，這是中國石化在碳酸鹽岩海相石油勘探的新發現，資源量達到17億噸，其中石油12億噸、天然氣5000億方。（中新社）

▼順北油氣田順北鷹1井。（圖／翻攝自中新社）

▲▼順北油氣田順北鷹1井。（圖／翻攝自中新社）

《北京》陸渤海探明千億方大型凝析氣田

中國海洋石油公司在渤海的天然氣勘探獲得重大突破，渤海油田渤中19-6凝析氣田天然氣探明地質儲量超過千億方，凝析油探明地質儲量超過億方。中國海洋石油公司董事長楊華表示，渤中19-6氣田的成功發現「打開了富油型盆地天然氣勘探的新局面」，落實新的油氣富集區帶。（新華社）

《北京》中央企業已按時完成清欠工作階段性目標

國務院國資委透露，央企清欠工作已按時完成階段性目標任務。截至1月底，拖欠農民工工資8.2億人民幣已全部清零；拖欠民營企業賬款已清償839億人民幣，清欠進度75.2％。國資委下一步將督促監管的央企在6月底前清償剩餘全部無分歧賬款。（人民網）

《江蘇》江蘇推農村河道管護辦法　全面落實「河長制」

江蘇省政府辦公廳印發《江蘇省農村河道管護辦法》，明確農村河道分級分段設立河長，縣級人民政府推行河道、道路、綠化、垃圾、公共設施綜合管護模式。據了解，江蘇水域面積佔全省土地面積的16.9%。全省共有縣級河道2141條；鄉級河道21803條。在推動城鄉融合發展的過程中，農村河道亂占、亂採、亂堆、亂建等現象時有發生。（人民網）

《北京》中國疾控中心：國家免疫規劃疫苗接種率保持在90%以上

中國疾控中心主任高福透露，國家免疫規劃疫苗的接種率持續保持在90％以上；針對近年來的問題疫苗事件，官方專門成立國家免疫規劃工作組，分門別類進行分析。他進一步解釋，接種疫苗是預防傳染病最有效、最經濟的方式，目前國家疫苗整體安全有效、質量可控，公眾應有信心。（新華社）

▼孩童接種疫苗。（圖／CFP）

▲▼接種疫苗。（圖／CFP）

ET快訊
獨家專訪／最重要的是勝選！郝龍斌挺「73比」：把韓國瑜納入民
影／白狼失足「糗跌入棺材」　小弟急護駕：保護總裁！
帶7月嬰吃麥當勞！嬤想摸被擋吼「有病別帶出來」　帥媽神反擊

關鍵字：華聞快遞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／江西定下2019年脫貧新目標　確保40萬貧困人口脫貧

華聞快遞／兩市成交額破兆　三大股指均暴漲逾5%

華聞快遞／上海今年計劃新增保障性住房6萬套

華聞快遞／重慶去年新增台資項目79個　實際利用台資同比增長逾六成

悚！女童吃熱狗跳彈跳床　下秒竹籤「貫穿口腔」插進腦幹

小英猛打「反中牌」　陸學者撰文：底氣虛難逃失敗

大陸兩會舉辦進入倒數　北京啟動「維穩機制」

華聞快遞／陸31個省區市全部頂格減徵「六稅兩費」

核設施、南北韓終戰宣言　川金二會能否提出「具體措施」是關鍵

點破！　國台辦前副主任：國民黨「一中各表」非真正「九二共識」

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

哈士奇「技癢秀歌喉」阿嬤陪練 O型嘴二重唱讓網噴笑：沒白養！

手扒雞手套2步驟「變合身」　握緊手腕用力拉改造防鬆垮

《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西

代駕反被打！載醉漢遭痛毆7拳　小黃司機忍痛長按喇叭求救

領養大黃狗超黏人！特愛被摸摸 奴才手一停「用力轉頭怒瞪」

悚！女童吃熱狗跳彈跳床　下秒竹籤「貫穿口腔」插進腦幹

小英猛打「反中牌」　陸學者撰文：底氣虛難逃失敗

大陸兩會舉辦進入倒數　北京啟動「維穩機制」

華聞快遞／陸31個省區市全部頂格減徵「六稅兩費」

核設施、南北韓終戰宣言　川金二會能否提出「具體措施」是關鍵

點破！　國台辦前副主任：國民黨「一中各表」非真正「九二共識」

陸製航母5度測試　李杰：有望海軍節出現「雙航母」

馬雲3刷奧斯卡最佳影片《幸福綠皮書》：還要再看幾遍！

人民幣升不停　對美元中間價6.69創7個月內新高

陸開發「豬臉識別」技術應對非洲豬瘟　學者：剁成肉塊後也就沒用了

少女心噴發！量販蛋糕甜點吹草莓風　OK超商推現烤「草莓蛋塔」

迎向全球化橋接世界 桃園國際機場慶祝成立40周年

悚！女童吃熱狗跳彈跳床　下秒竹籤「貫穿口腔」插進腦幹

業者盼鮭魚返台救房市！　仲介警告「他們是會咬你一口的鯊魚」

朱立倫要重啟核四　民進黨：為了選總統！昨日非核今日擁核

豪宅解凍、台商回流帶動不動產回溫　重頭戲在雙北

利用暗夜在保育區內打魚　海巡人員逮個正著

關老爺前偷供品　「6包餅吃光光」僅剩手提袋

小英猛打「反中牌」　陸學者撰文：底氣虛難逃失敗

宜蘭1名菲籍漁工不慎落海　救難人員尋獲遺體

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

大陸熱門新聞

2歲女童慘墜18樓　奇蹟生還

只穿內衣褲懸外牆躲火　目擊嚇瘋

前女友約他上山脫光　被打劫4...

他熱戀2月要結婚　未婚妻變岳父..

他借3600擺攤　8天狂吸7...

27歲女6年狂墮胎17次　子宮..

抽中新車！他當天兌獎卻變「這個..

前國台辦副主任：國民黨扭曲九二..

半癱媽帶4孩乞討　爆「一天賺近..

好吃懶做是一種病！患者多為男性

陸媒用大豆邏輯　分析經貿談判

內蒙礦車失速奪22命　10人被..

兩會前瞻／「習五點」一錘定音　..

刺激金、馬高端消費　陸委會擬開..

更多熱門

相關新聞

江西定下2019年脫貧新目標

江西省扶貧辦公室指出，江西已劃定今年的脫貧工作目標和重點，2019年，江西要確保40萬貧困人口脫貧、387個貧困村全部退出、6個國定貧困縣和1個省定貧困縣脫貧摘帽。

華聞快遞／兩市成交額破兆　三大股指均漲逾5%

上海今年擬新增保障性住房6萬套

重慶去年新增台資項目79個

湖北稅務系統2018年辦理各項稅收減免5400億元

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

時間地點曝光！整型醫與仙女醫大戰19回　妻臉綠爆

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

宗教界警告：還願「恭迎慈孤觀音」招陰神

半套妹按摩1小時　警：我起生理反應

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

下田驚見「化石級」人齒怪物！她秒驚呆

曾之喬炒菜穿這樣　網暴動：太性感

《還願》驚傳消失！赤燭：暫時下架

她遭閨蜜設局虐30分鐘！霸凌5女被起訴

阿諾崩潰大哭：想跳樓！爆4年前情變真相

直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」

自豪月薪5萬！台北妹「回3句」他崩潰

帶寶寶去海底撈　店員秒拿嬰兒床

汐止夢湖木橋拍到「慘白長手掌」　網揪真相

更多

最夯影音

更多

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

雙人瑜珈親密互動讓感情增溫？　夫妻挑戰高難度動作變互摔大賽

師父見國道貨車架上站「逆風公雞」 切車道狂喊：快救牠...這是緣分！

橘子居然用烤的?溢出金黃泡沫 走訪客家文化嚐到「阿嬤的智慧」

台中角頭「要命小方」小弟出殯 80輛總值7億超跑車隊風光送行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面