南迴鐵路「台東潮州段電氣化」環評通過　台電拼109年底通車

▲環保署環評大會進行「台鐵南迴鐵路台東潮州段電氣化工程建設計畫」審查。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（12日）環評大會進行「台鐵南迴鐵路台東潮州段電氣化工程建設計畫」審查。開發單位台電盼109年底順利通車，達成供電使命。會中交通部認為，該案完成將能達節能減碳等效益。環評委員針對今天報告內容認為沒有太大問題，最後決議通過。

南迴鐵路電氣化計畫是由行政院核定，台電今天報告中表示，民國60年至105年間環島鐵路陸續電氣化通車，目前就剩台東潮州段尚未電氣化，該工程預定109年底通車。將引接既有161kV台東–大武–知本線，沿加津林溪南側山區新建6座鐵塔，總面積0.18公頃，與架空輸電線路（總長約1.6公里）至台鐵大武（鐵武）變電站。

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經濟部對此案表達配合。交通部則指出，這是台鐵電氣化最後一哩路，該段完成後除有供電重要性，還有很多效益，如達節能減碳等。不過，有環委也提，該案開發範圍屬於原住民保留地、鐵塔架設基地非屬公有土地，但開發單位已與土地所有權人協商完成。在當地環境品質部分，台電也採行汙染防治對策等。

由於今天會中委員們沒有太多意見，且經綜合考量，無須進行第二階段環境影響評估，全案通過。結論內容指出，環境影響說明書定稿經環保署備查後就能開始動工。該環評通過，台電也將拚109年底完成環島鐵路電氣化目標。