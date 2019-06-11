普悠瑪調查報告「草率到不意外」　董家大姐：這麼多條命只3人有問題？



▲「普悠瑪事故受難者權益保障協會」今(6/11)召開記者會聲明。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林育綾／台北報導

普悠瑪翻覆事件後歷經7個多月，宜蘭地檢署在6/6當天上午公布司機尤振仲、ATP驗收者等3人依過失致死起訴，不過受害家屬董家大姐董小羚等人今(11日)召開記者會，批評宜蘭地檢署的調查報告「草率到令人不意外」，依往例台鐵重大事故最終責任歸屬都是司機，倒楣的永遠是基層，調查過程只從「駕駛上車到列車翻覆」範圍過小，卻沒有往上追溯源頭，「這麼多條人命在上面，你卻告訴我只有3人有問題？」

「普悠瑪事故受難者權益保障協會」今（11）日發布聲明記者會，由普悠瑪協會發言人甘國翰、董家女婿范銘浚、普悠瑪受害家屬董家董小羚、文明人權協會理事長張凱鈞、台鐵技術師黃德輝共同出席。

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董小羚有8位家人在普悠瑪列車翻覆事件中罹難，等待多月的調查報告，卻讓她失望到直呼「不意外」，她表示永遠記得台鐵引進普悠瑪那年，因為車輛跟月台尺寸不合，「台鐵居然把月台給敲掉了，哪個國家這麼大的公共安全，買進來的火車跟月台不合、要敲月台」，就像「你買傢俱發現進不了大門，會把家門敲掉嗎？」她認為這個邏輯很奇怪，但宜蘭地檢署卻只從「駕駛上車到列車翻覆」，沒有追溯這些源頭。



▲普悠瑪受害家屬董小羚質疑調查報告，批評「草率到令人不意外」。（圖／記者徐斌慎攝）

她表示，尤司機承擔這麼重的責任，又受過多少駕駛普悠瑪的經驗？台鐵列車有這麼多型號，不可能一個人會4、5種這麼多吧，他真的是普悠瑪的駕駛嗎？還是只是代班？台鐵給了尤姓司機一輛有問題的車，卻不需要承擔相關責任？「而宜蘭地檢署針對這些，都沒有深入的調查動作。」

她也提出那些不被起訴的幾位高層，更像是「有權無責」般，明明在列車故障過程中，許多高層知情知悉，卻因「毫無動作」而沒有過失，讓尤姓司機變成「多做多錯」的人，這些都令人覺得十分不恰當。家屬們等待了8個月，卻等到這麼草率的報告，「這麼多條人命在上面，你卻告訴我有問題的只有3人？」

他們質疑的是，宜蘭檢調毫無提及「列車故障」的部分，僅片面判定事故原因在「失速」。文明人權協會理事長張凱鈞也說，若超速是翻車主因，為何那些每天在超速追準點的列車不翻車？國道每天在超速的車輛不翻車？因為問題是「煞車出問題」，而不是超速。



▲文明人權協會理事長張凱鈞（左）、台鐵現職技術師黃德輝（右），指出地檢署報告判決「失速」造車翻車這說法有誤。（圖／記者徐斌慎攝）

台鐵現職技術師黃德輝、同時也是ATP爆料員和吹哨者也出面說明，指出火車在煞車時會先煞住後車，否則後車會向前推擠到前車，此次的事故正是因為機械零件故障，導致火車先煞前車，後車煞車不及才往前推擠，形成W型的形狀，而司機員當時早已切換成牽引馬力模式，宜蘭地檢署卻以數位速度模式測試電門，對照起來狀況根本不同。

董小羚再次強調「司機有責任，但不會是全部的責任。」也補充自己站出來並不是因為不滿賠償金問題，「你給我1億也不能賠我董家」而是希望得到合理的答案，也希望台鐵能糾正錯誤、改善列車安全問題，「台鐵能保證未來列車都會安全嗎？我家8條人命死得不明不白，這次是我家倒楣，下次換誰？」她表示下一步會跟律師團討論，針對這份調查報告，協會會提出需再議的部分，也會另對台鐵不起訴者提出再議。