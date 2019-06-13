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台鐵招399名營運人員「報名只到6/24！」　筆試全改選擇題

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▲▼春節疏運，台鐵台北車站湧入返鄉人潮，太魯閣號司機,台鐵,列車長。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵招考399名營運人員。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵今年將招募399名無公務員資格的營運人員，起薪從2萬5千元至3萬6千元不等，年薪最高14.5個月，報名時間從10日至24日，為期僅14天。為找到久任的考生，筆試全採選擇題，體能測驗也降低門檻，並在室內冷氣房進行。

台鐵表示，行政院今年同意台鐵請增員額，台鐵把2020年的額度提前到今年一起招募，報名期間從6月10日至24日，營運人員招考正取399名額、備取636名，總共有117個分發單位，採三階段考試，7月13日第一階段體能訓練，筆試7月27日、術科8月17日，9月6日放榜，10月6日報到訓練。

請繼續往下閱讀...

筆試部分，台鐵表示，去年有單選題、多重選擇題，但今年參考其他國營事業，全面改成單選題，不因題型反而限制技術性人員考試成績，但仍會把關鑑別度。體能部分，台鐵為避免考生因中暑、天候因素影響測驗，項目也從跑1200公尺或負重30公斤跑100公尺，統一改為負重40公斤跑40公尺，女生則降採35公斤。

台鐵表示，營運人員考試不具備公務員身分，希望可以推動在地化，特別是讓花東地區人才能進入台鐵，營運人員薪資起薪約為2萬5900元至3萬6000元，表現良好可每年加薪晉級，最高可望加薪至5萬3000元，預計7月和8月進行各階段考試，9月公布錄取名單，10月正式晉用。

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關鍵字：台鐵,營運人員,考試,測驗,筆試,體能

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