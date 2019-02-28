228是一道歷史傷痕！　韓國瑜「按讚取代暗箭」：紀念碑不如真心祝福

▲韓國瑜發文表示，應該用按讚取代暗箭 。（圖／資料照／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前出訪星馬，卻遭到農委會主委陳吉仲狂酸「外銷訂單都是既有通路」，讓他氣得27日在新加坡怒罵「我像個屁」此外，他28日也因此事有感而發，在臉書發文表示，與其建一百座紀念碑，不如當立場不同的台灣人出外為台灣的商機與利益打拼時，送上一句真心的祝福或鼓勵，用「按讚」取代「暗箭」，才更符合我們紀念228的初衷與精神。

韓國瑜28日針對陳吉仲怒嗆他一事，在臉書結合他對「二二八和平紀念日」的看法，發表一篇貼文而內容提到，人類紀念歷史傷痕的最好方式，就是不要重蹈歷史的覆轍，很可惜的是，時序2019年的今天，「非我族類，其心必異」、「順我者昌，逆我者亡」、「州官放火，百姓禁燈」的狹隘恐怖還在台灣政壇上陰風陣陣。所謂「蓋廟燒香不如積德行善」，與其建一百座紀念碑或是辦一千場紀念會來宣揚和平與團結，不如當立場不同的台灣人出外為台灣的商機與利益打拼時，送上一句真心的祝福或鼓勵，其實更符合我們紀念228的初衷與精神。

▲韓國瑜表示，228是台灣歷史上一道值得我們永誌不忘的傷痕。（圖／翻攝自韓國瑜粉絲團）

韓國瑜表示，228是台灣歷史上一道值得我們永誌不忘的傷痕，它用血的教訓告誡我們社會和平的重要性以及族群對立的毀滅性。此外，他也提到，我相信人同此心，都歡迎所有有理有據的批評指教，但不能認同任何無的放矢的冷言酸語。由衷希望大家在這個沉重的紀念日裡，誠實面對自己、虛心了解異己，嘗試用「按讚」取代「暗箭」，才是我們紀念228最好的方式。

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