陳吉仲唱衰星馬訂單：只是講實話！　韓國瑜嗆：難道我腎虛講虛話

記者洪正達、林姸君／台北－新加坡連線報導

針對農委會主委陳吉仲狂酸「外銷訂單都是既有的通路」，韓國瑜27日在新加坡首度回嗆「我韓國瑜在陳吉仲眼裡像個屁」，原本打算享用高雄飯店業者帶來的烏魚子，但也因一席話動怒，憤而離開現場。戰火持續延燒，2人隔空互嗆，28日韓國瑜再回應，「我沒有別的意思……還有一年多的任期，好好做一點事情嘛。」

▲韓國瑜行程後再次回應。（圖／記者洪正達翻攝）



韓國瑜日前與新加坡超市簽下3年3500萬元台幣的訂單，但陳吉仲27日進立法院備詢時卻表示，新加坡2大超市是去年本來就有的通路。這一番說法聽在韓國瑜耳裡相當不是滋味，在觀光記者會後忍不住連丟數問，「我們來或不來效果是一樣的嗎？我們是白來了？我們不來也會有訂單？照陳吉仲邏輯都是如此。」

口水戰持續延燒，陳吉仲回應媒體「只是講實話，沒想到反應這麼大」，還在28日凌晨2時臉書PO影片提到，新推出、能讓補助更到位的「農產品外銷平台」，並cue地方政府，「我們歡迎各地方政府一同來加入這個平台。」聽起來似乎有些諷刺，觀看網友也不領情，紛紛留言「講了一堆屁話，只問一句『你』做了什麼」。

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）



對此韓國瑜結束行程受訪時提到，「他講實話的時候我講的是虛話嗎？他的腎臟比我紮實嗎？從我當北農總經理的這4年多到後續，我現在幫農漁民做事，但從陳吉仲的嘴巴講出來，我好像都沒有幫過農漁民，所以他的這種心態是有問題的，再講一遍，這種小鼻子小眼睛的觀念是很危險的，我不是要批判他，是他的心態是有問題的。」

韓國瑜表示，任何縣市議員、縣市首長，只要協助農漁民，農委會主委都應該幫忙喝采，甚至提供協助，這是很簡單的道理，「所以我這種反應的激烈是正常，我人在國外，工作這麼忙碌，到處看到人就打躬作揖，磕頭再磕頭、拜託再拜託，我們疲憊在做，應該要幫助我們。」

他強調，「怎麼可以唱衰呢？我沒有別的意思，每一件事情經過之後，大家都會學習、成長，農委會看到這些事情應要思考未來要怎麼做，還有一年多的任期，好好做一點事情嘛。」

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